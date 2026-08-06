Ο διαστημικός περίπατος των Anil Menon και Jessica Meir αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6,5 ώρες, σύμφωνα με τη NASA.

Περίπου στις 3:35 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη οι αστροναύτες της NASA, Anil Menon και Jessica Meir βγήκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για έναν διαστημικό περίπατο περίπου 6,5 ωρών.

Στόχος των αστροναυτών είναι να εγκαταστήσουν ένα λογισμικό που θα μετατρέπει το κανάλι ισχύος 3B του σταθμού και να τον προετοιμάσει για τη μελλοντική εγκατάσταση μιας ηλιακής συστοιχίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Ο διαστημικός περίπατος είναι ο τέταρτος για το 2026, όλοι εκτός από ένας έγιναν αποκλειστικά από Αμερικανούς αστροναύτες.

Η Jessica Meir πραγματοποιεί τον έκτο συνολικά διαστημικό της περίπατο από το πρώτο της ταξίδι στον ISS μεταξύ 2019 και 2020 ενώ η νεοφερμένη Anil Menon, δεν έχει πάει ποτέ ξανά στο διάστημα, πριν από την άφιξή της τον Ιούλιο.

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