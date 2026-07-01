Αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο - κάτι μάλλον απίθανο - ο επικεφαλής της NASA δεσμεύτηκε να στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα πιο μακριά από ποτέ: στη Σελήνη.

Ο επικεφαλής της NASA προσπάθησε χθες Τρίτη να εμψυχώσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ που συμμετέχει στο Μουντιάλ 2026, υποσχόμενος ότι θα στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα στη Σελήνη αν κατακτήσει τον τίτλο.

«Αυτή είναι η πρόκληση! Λοιπόν, ομάδα των ΗΠΑ, φροντίστε να το καταφέρετε!», δήλωσε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, σε εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα σχέδια της διαστημικής υπηρεσίας για τη δημιουργία βάσης στη Σελήνη.

Η NASA έχει ήδη στείλει μια μπάλα της FIFA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 2026 που φιλοξενείται από κοινού από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί κατακτήσουν το τρόπαιο - κάτι μάλλον απίθανο - ο Άιζακμαν δεσμεύτηκε να στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα πιο μακριά από ποτέ: στη Σελήνη.

Παραδέχτηκε με χιούμορ ότι η ομάδα έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, αλλά όπως είπε, «Όλα εξαρτώνται από σας, καλή επιτυχία!».

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