Η ανάρτηση του Μερτς για τον αποκλεισμό της Γερμανίας από το Μουντιάλ 2026.

Ο Φρίντριχ Μερτς επιχείρησε να εκφράσει την υποστήριξή του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, μετά τον αποκλεισμό της από την Παραγουάη στο Μουντιάλ 2026. Αλλά κάποιοι αναρωτήθηκαν ποιο ματς είδε τελικά ο καγκελάριος.

Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι, στη φάση των «32». Μετά το τέλος του ματς, ο Μερτς θέλησε να στηρίξει την εθνική ομάδα, αλλά προκάλεσε ποικίλα σχόλια.

Μουντιάλ 2026: Η ανάρτηση Μερτς και τα σχόλια

«Ακόμη και αν ο αποκλεισμός πονάει: Τι παιχνίδι! Με την αφοσίωση και το ομαδικό σας πνεύμα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχετε ενθουσιάσει τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για σας», έγραψε ο καγκελάριος στα social media και τα σχόλια έπεσαν «βροχή».

«Δεν ξέρω ποιο ήταν χειρότερο, το παιχνίδι ή αυτή η ανάλυση», σχολίασε η ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν. Η Σεβίμ Νταγντελέν από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό συμβούλιο της «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» έκανε λόγο για «απώλεια επαφής με την πραγματικότητα στο επίπεδο του καγκελάριου - όπως ακριβώς και στην πολιτική του».

Πολλά ήταν τα σχόλια και από χρήστες των social media. «Γιορτάζοντας την αποτυχία στο ποδόσφαιρο όπως στην πολιτική - ο Μερτς στο στοιχείο του», «Ποιο ματς παρακολούθησε ο καγκελάριος;», «Ο Μερτς είναι ο μόνος Γερμανός που μπορεί να χάσει ένα πέναλτι δύο φορές», ήταν μερικά από τα σχόλια.

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Η δεύτερη τοποθέτηση Μερτς για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026

Μετά τα ποικίλα σχόλια που προκάλεσε η πρώτη του ανάρτηση, ο Φρίντριχ Μερτς επανήλθε στα social media. «Γιορτάζουμε μαζί τις επιτυχίες και στην ήττα στεκόμαστε ενωμένοι. Αυτό μας κάνει δυνατούς. Όποιος φοράει τον αετό στο στήθος του, αξίζει την υποστήριξή μας, όχι τον χλευασμό μας», υπογράμμισε.

Πάντως, ο αρχηγός της Γερμανίας, Γιόσουα Κίμιχ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 και παραδέχθηκε ότι η εθνική ομάδα το άξιζε αυτό.

«Ειδικά σε μια εποχή που νομίζω ότι θα μας έκανε πολύ καλό στη Γερμανία να έχουμε κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι, δυστυχώς αυτήν τη στιγμή, αυτό δεν είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου», δήλωσε.

«Είχαμε πολλά προβλήματα απέναντι σε ομάδες που δεν ανήκουν στη διεθνή κλάση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν παίξαμε καλά σε κανένα από τα τρία παιχνίδια. Αξίζαμε να αποκλειστούμε», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ