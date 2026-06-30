Η ιστορική πρόκριση της Παραγουάης στους 16 του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Γερμανία είχε ως φυσικό επακόλουθο έντονους πανηγυρισμούς.

Η Παραγουάη έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ 2026, αποκλείοντας τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη φάση των «16». Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τη χώρα στους δρόμους, με τους πανηγυρισμούς στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν να είναι ξέφρενοι.

{https://x.com/AdalFrancoESPN/status/2071743594285728046}

Χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους και στις πλατείες, κρατώντας σημαίες της Παραγουάης και τραγουδώντας συνθήματα. Οι Παραγουανοί έχουν κάθε λόγο να είναι στον «έβδομο ουρανό», με τη χώρα των 7 εκατομμυρίων κατοίκων να βιώνει στιγμές που μόνο το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός συνολικά μπορούν να προσφέρουν.

{https://x.com/Goalwirenews/status/2071740661632528619}

Άλλωστε, ελάχιστοι θα πίστευαν ότι μετά τη βαριά ήττα απέναντι στις ΗΠΑ στην πρεμιέρα με σκορ 4-1, η Παραγουάη θα προκρινόταν στη φάση των 16 αποκλείοντας ένα από τα φαβορί, τη Γερμανά.

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Δείτε βίντεο με τους πανηγυρισμούς

{https://x.com/HayFutbolpy/status/2071751097295802505}

{https://x.com/UltraAttackive/status/2071751565749232094}

{https://x.com/RazedFootball/status/2071750763575902284}

{https://x.com/SportyTV/status/2071747725553512560}