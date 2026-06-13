Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τις ΗΠΑ.

Με το δεξί μπήκαν οι ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και φτάνοντας σε άνετη νίκη απέναντι στην Παραγουάη με σκορ 4-1 στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Οι οικοδεσπότες άνοιξαν το σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πούλισικ έπειτα από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια «άδειασε» τον Κάσερες, έβγαλε τη σέντρα όμως ο Μπομπαντίγια άθελά του έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

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Οι παίκτες του Μαουρίσιο Ποτσετίνο βρισκόντουσαν με «κλειστά μάτια», βγάζοντας αυτοματισμούς στο χορτάρι με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας.

Στο 28ο λεπτό οι ΗΠΑ παραβίασαν για δεύτερη φορά την εστία του Χιλ με τον Μπαλογκάν, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Κρίστιαν Πούλισικ έφυγε από θέση οφσάιντ.

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Και αν δεν μέτρησε το γκολ στο 28΄, ο Μπαλογκάν βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα στο 31΄. Σε μία φάση καρμπόν με το ακυρωθέν γκολ, ο Πούλισικ βγήκε στην πλάτη της άμυνας, έκανε το γύρισμα και ο Μπαλογκάν με πλασέ στην κίνηση διαμόρφωσε το 2-0.

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Στο φινάλε του ημιχρόνου ο Μπαλογκάν σκόραρε ξανά στο 45+5΄. Ο Αμερικανός «χόρεψε» την άμυνα των Παραγουανών και με υπέροχο πλασέ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Χιλ.

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Στο δεύτερο ημίχρονο η Παραγουάη προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, πατώντας για πρώτη φορά την περιοχή του Φριζ.

Οι ΗΠΑ συνέχισαν με αμείωτη ένταση το πρέσινγκ και την καλή κυκλοφορία, ωστόσο δεν ήταν το ίδιο απειλητικοί όσο το πρώτο μέρος.

Στο 73ο λεπτό ο Μαουρίτσιο μείωσε το σκορ σε 3-1 μετά από ασίστ του Ενσίσο.

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Το τελικό 4-1 έκανε στο 90+7’ ο Τζιοβάνι Ρέινα με ένα εκπληκτικό πλασέ με το εξωτερικό.

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Οι ΗΠΑ έκαναν ποδαρικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διοργάνωση, παίρνοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς ενόψει των δύο απαιτητικών αναμετρήσεων απέναντι σε Αυστραλία και Τουρκία.

Για την επόμενη αγωνιστική της φάσης των ομίλων οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (19/06) την Αυστραλία, ενώ η Παραγουάη έρχεται αντιμέτωπη με την Τουρκία το Σάββατο (20/06).