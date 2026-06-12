Νικηφόρο ξεκίνημα για τη Νότια Κορέα στο Μουντιάλ 2026, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Τσεχίας στη Γκουανταλαχάρα.
«Οι πολεμιστές του Τάεγκουκ» έθεσαν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική τις βάσεις για την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν-Μπέομ Χουάνγκ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Το σκορ της αναμέτρησης άνοιξε στο 59' για τη Τσεχία ο Κρέιτσι με κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής.
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Η Νότια Κορέα ήταν ανώτερη καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ισοφάρισε στο 67ο λεπτό έπειτα από υπέροχο πλασέ του Ιν-Μπέομ.
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Οι Τσέχοι πίεσαν για το προβάδισμα και σκόραραν με τον Σούτσεκ στο 76', όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο μέσος της Γουέστ Χαμ ήταν σε θέση οφσάιντ.
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Η ανατροπή για τους Ασιάτες ήρθε στο 80', με τον Γκιου Ο να δικαιώνει την επιλογή του προπονητή να τον χρησιμοποιήσει και να διαμορφώνει το 2-1.
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Η αναμέτρηση έληξε με τους παίκτες της Νοτίου Κορέας να ξεσπούν σε έντονος πανηγυρισμούς.
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Δείτε τα highlight της αναμέτρησης
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