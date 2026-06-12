Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Γκολ και θέμα είχε η αναμέτρηση της Νοτίου Κορέας απέναντι στη Τσεχία για τον Α' Όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Νικηφόρο ξεκίνημα για τη Νότια Κορέα στο Μουντιάλ 2026, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Τσεχίας στη Γκουανταλαχάρα.

«Οι πολεμιστές του Τάεγκουκ» έθεσαν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική τις βάσεις για την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν-Μπέομ Χουάνγκ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Το σκορ της αναμέτρησης άνοιξε στο 59' για τη Τσεχία ο Κρέιτσι με κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6r09msv461?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Νότια Κορέα ήταν ανώτερη καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ισοφάρισε στο 67ο λεπτό έπειτα από υπέροχο πλασέ του Ιν-Μπέομ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6vqqm52tr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Τσέχοι πίεσαν για το προβάδισμα και σκόραραν με τον Σούτσεκ στο 76', όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο μέσος της Γουέστ Χαμ ήταν σε θέση οφσάιντ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6rc1i3ytdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανατροπή για τους Ασιάτες ήρθε στο 80', με τον Γκιου Ο να δικαιώνει την επιλογή του προπονητή να τον χρησιμοποιήσει και να διαμορφώνει το 2-1.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6rifl9hiax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αναμέτρηση έληξε με τους παίκτες της Νοτίου Κορέας να ξεσπούν σε έντονος πανηγυρισμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj74yldoobfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε τα highlight της αναμέτρησης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6rvm3xmaz5?integrationId=40599y14juihe6ly}