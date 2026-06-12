Ξεκίνημα με το «δεξί» για τoυς διοργανωτές.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης (11/06) από το στάδιο «Azteca», με το Μεξικό να επικρατεί εύκολα με σκορ 2-0 της Νοτίου Αφρικής.

Οι διοργανωτές μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και η πίεση τους απέδωσε καρπούς στο 9ο μόλις λεπτό, με τον Κινιόνες να κάνει το 1-0.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6gjfppq04x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το Μεξικό κυριάρχισε στο πρώτο ημίχρονο, με τους Νοτιοαφρικανούς να μην μπορούν να απειλήσουν την εστία του Ρανχέλ.

Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τη Νότια Αφρική στο δεύτερο ημίχρονo, όταν ο Σιτολέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Γκουτιέρες έφυγε ωραία στην πλάτη της άμυνας της Νότιας Αφρικής και ο Σιτόλε τον ανέτρεψε στο ημικύκλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6hvt9uww5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Μεξικανοί διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 67΄. Ο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα από τα δεξία και ο Χιμένες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 2-0.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6ib3rj0ptl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6ii82p4bq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στο 84ο λεπτό, καθώς η Νότια Αφρική έμεινε με 9 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ζουάνε. Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στο VAR και εξήγησε ότι ο Ζουανέ χτύπησε αντίπαλο εκτός φάσης με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6ic14vun5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αποβολές ήταν περισσότερες από ότι τα γκολ της αναμέτρησης. Το Μεξικό έμεινε με 10 παίκτες, όταν ο Σέζαρ Μόντεςανέτρεψε τον Μουντάου, με τον διαιτητή να θεωρεί ότι έκοψε προφανή ευκαιρία για γκολ στο 90+2'.

Για τη δεύτερη αγωνιστική του Α' Ομίλου, το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα την Παρασκευή (19/06) και η Νότια Αφρική την Τσεχία την Πέμπτη (18/06).