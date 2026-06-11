Ένα φαντασμαγορικό σόου έχει στηθεί για την τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026.

Η στιγμή που όλος ο πλανήτης περίμενε έφτασε. Το Μουντιάλ 2026, η μεγαλύτερη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ξεκινά και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο στάδιο «Azteca» του Μεξικό.

Η σέντρα του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένη στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Πριν το ματς έχει στηθεί η μία εκ των τριών τελετών έναρξης, με την Σακίρα να κλέβει την παράσταση για μία ακόμη φορά.

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Η ατμόσφαιρα στο στάδιο είναι απερίγραπτη, με πάνω από 87.000 φιλάθλους να ζητοκραυγάζουν. Την τελετή έναρξης άνοιξε ο Αλεχάντρο Φερνάντες, ο οποίος τραγούδισε τον εθνικό ύμνο του Μεξικού, Το line-up συμπληρώνουν οι J Balvin, Belinda, Alejandro Fernandez, Los Angeles Azules, Mana, Danny Ocean, Lila Downs, Ryan Castro και η Tyla, που θα έχει διπλό ρόλο, καθώς θα αποδώσει και τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής.

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