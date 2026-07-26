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Αναλυτικά όσα τονίζει η ίδια.

Την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για μια συνολική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση παρουσίασε η Τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου, υποστηρίζοντας ότι τα δημόσια Πανεπιστήμια χρειάζονται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που θα στηρίζει τη γνώση, τη δημοκρατική συμμετοχή και τη σύνδεση με την κοινωνία.

Η κ. Λαλιώτου τόνισε ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών, των οικογενειών τους και της κοινωνίας συνολικά, επισημαίνοντας πως απαιτείται ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ποιότητα των σπουδών, τη διαφάνεια και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Σύμφωνα με τις θέσεις που παρουσίασε, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει την κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης στα δημόσια Πανεπιστήμια, τα οποία χαρακτηρίζει ως ένα μοντέλο διοίκησης που απομάκρυνε τη λήψη αποφάσεων από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Παράλληλα, προτείνεται ένας νέος τρόπος εκλογής των πρυτανικών αρχών, με μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της Συγκλήτου στη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Όπως ανέφερε η Τομεάρχης Παιδείας, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον των Πανεπιστημίων.

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Αναλυτικά:

«Τα δημόσια Πανεπιστήμιά μας αξίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο που υπηρετεί τη γνώση, τη δημοκρατία και την κοινωνία.

Που σέβεται τον κόπο των φοιτητών και των φοιτητριών και τις θυσίες των οικογενειών τους.

Ο νόμος Κεραμέως επέβαλε Συμβούλια Διοίκησης αποκομμένα από την πανεπιστημιακή κοινότητα και απορρύθμισε τη λειτουργία των δημόσιων Πανεπιστημίων.

Ο νόμος Πιερρακάκη επέβαλε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις για τη σοβαρότητα και την ποιότητα της λειτουργίας τους.

Η ΕΛ.Α.Σ αλλάζει ριζικά αυτό το τοπίο.

Καταργούμε τα Συμβούλια Διοίκησης.

Θεσπίζουμε έναν νέο, δημοκρατικό τρόπο εκλογής των πρυτανικών αρχών και επαναφέρουμε αρμοδιότητες στη Σύγκλητο.

Ενισχύουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Αυξάνουμε τη χρηματοδότηση των δημόσιων Πανεπιστημίων και προχωρούμε σε προσλήψεις μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού.

Ενισχύουμε τα περιφερειακά Πανεπιστήμια για να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους και να στηρίξουμε την περιφερειακή ανάπτυξη.

Δεν διαγράφουμε τιμωρητικά τους φοιτητές που θέλουν και μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά τους στηρίζουμε για να τα καταφέρουν.

Και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν διορθώνουμε απλώς τον νόμο Πιερρακάκη. Θεσπίζουμε έναν δικό μας, ολοκληρωμένο νόμο-πλαίσιο για την αδειοδότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

Με αυστηρούς κανόνες.

Με ουσιαστικό έλεγχο.

Με ισονομία και θεσμικές εγγυήσεις.

Για ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο ισχυρό, σύγχρονο και ανοιχτό.

Για μια Ανώτατη Εκπαίδευση που δεν μετατρέπει τη γνώση σε προνόμιο.

Τη διασφαλίζει ως δικαίωμα για όλους.».

{https://www.facebook.com/reel/1393139312690166}