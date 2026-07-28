«Η υπόθεση της ασφάλειας είναι ευθύνη των ίδιων των εργαζόμενων να την επιβάλουμε την πάλη τους τους και όχι να την παραπέμπουν στον οποιονδήποτε.»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης, στην ακρίβεια, στην ενεργειακή πολιτική, αλλά και στα εργατικά δυστυχήματα που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Ο κ. Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως «εγγυητή της σταθερότητας», σημειώνοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με το ΚΚΕ, η πολιτική αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες πίεσης για τα λαϊκά στρώματα. Όπως σημείωσε «Από τη μια μεριά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και θωρακίζει την κερδοφορία, και από την άλλη μεριά στο όνομα αυτής της υπηρέτησης διαμορφώνει συνθήκες ασφυξίας για τα λαϊκά στρώματα. Τα ζητήματα της ενέργειας και της ακρίβειας δεν είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών; Είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών που σχετίζονται και με την εμπλοκή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις και επίσης και με την υλοποίηση πολιτικών από μεριάς ΕΕ οι οποίες διαμόρφωσαν ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα».

«Η κοστολόγηση των μέτρων γίνεται κόφτης στις λαϊκές ανάγκες»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ άσκησε κριτική και στη συζήτηση γύρω από την κοστολόγηση των προεκλογικών και πολιτικών προτάσεων, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί ως περιορισμός στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. «Κοστολόγηση των μέτρων σημαίνει κόστος - κόφτης στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, γίνεται υπολογισμός για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, αλλά όχι αντίστοιχη συζήτηση για εξοπλιστικά προγράμματα και κίνητρα προς μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατηγόρησε το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να διοχετεύσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε λύσεις που, όπως είπε, δεν αμφισβητούν τη λειτουργία του υπάρχοντος οικονομικού μοντέλου.

Για τα εργατικά δυστυχήματα: «Δεν είναι η κακιά η στιγμή»

Αναφερόμενος στα εργατικά δυστυχήματα ο Νίκος Καραθανασόπουλος τόνισε ότι η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης θα μπορούσε να εξασφαλίσει πολύ ασφαλέστερους χώρους εργασίας, όμως, όπως υποστήριξε, αυτή η δυνατότητα περιορίζεται από τη λογική του κέρδους.

«Δεν λέμε ότι η κυβέρνηση θέλει να χάνεται κόσμος, αλλά έχει ευθύνες ότι χάνεται κόσμος», ανέφερε, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο ίδιος στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται η λογική της «αυτοσυμμόρφωσης» των επιχειρήσεων αντί για ουσιαστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «εδώ φαίνεται η μεγάλη αντίφαση, ενώ η τεχνολογία και η επιστήμη επιτρέπει να έχεις πολύ πιο ασφαλείς εργασιακούς χώρους όλο αυτό θυσιάζεται στην λογική του κέρδους. Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, ευθύνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ευθύνες και των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς δεν λέμε ότι η κυβέρνηση θέλει να χάνεται κόσμος αλλά έχει ευθύνες ότι χάνεται κόσμος. Δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και επίσης αποδεχόμενοι το θεσμικό της ΕΕ ακόμη και σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις που είναι υψηλού κινδύνου γίνεται η αυτό-συμμόρφωση κι όχι ο έλεγχος άρα δηλαδή με ευθύνη του ίδιου του εργοδότη λέει ότι δουλεύουν σωστά και από αυτή την άποψη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είχαμε τη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες είχαμε στον Ασπρόπυργο, είχαμε το χθεσινό και βεβαίως και χθες το βράδυ χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν κάποια θύματα, κάποιοι τραυματίες είχαμε και στο Αγρίνιο έκρηξη σε εργοστάσιο και πυρκαγιά .Όλα αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα ούτε φταίει «η κακιά η στιγμή»… Πρέπει η Δικαιοσύνη να δώσει οριστικές απαντήσεις. Η υπόθεση της ασφάλειας είναι ευθύνη των ίδιων των εργαζόμενων να την επιβάλουμε την πάλη τους τους και όχι να την παραπέμπουν στον οποιονδήποτε.»