Το «χρυσό» γκολ από τα αποδυτήρια στρίμωξε την Τουρκία που δεν κατάφερε να αντιδράσει.

Η Παραγουάη πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στην Τουρκία, σε αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, χάρη σε ένα ιστορικό γκολ που σημειώθηκε από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα.

Ο Ματίας Γκαλάρσα άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, με ένα εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του ματς. Το γκολ αυτό καταγράφεται ως το πιο γρήγορο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, βάζοντας από νωρίς την Τουρκία σε δύσκολη θέση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdjiom2470p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ομάδα της Τουρκίας προσπάθησε να αντιδράσει, ανεβάζοντας ρυθμό και δημιουργώντας ευκαιρίες κυρίως με τον Αρντά Γκιουλέρ και τον Κερέμ Ακτούρκογλου, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Η Παραγουάη διατήρησε με σωστή αμυντική λειτουργία το υπέρ της σκορ μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο, που τη διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης στη διοργάνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdm7m606hw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά την πίεση που άσκησε η Τουρκία στο δεύτερο ημίχρονο και τις προσπάθειες να βρει το γκολ της ισοφάρισης, η άμυνα των Νοτιοαμερικανών παρέμεινε συμπαγής, κλείνοντας αποτελεσματικά τους χώρους και περιορίζοντας τις επικίνδυνες φάσεις μπροστά από την εστία της. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Παραγουάη ενισχύει σημαντικά τη θέση της στον όμιλο, αποκτώντας ψυχολογικό και βαθμολογικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας των αγώνων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdlcicxvbd5?integrationId=40599y14juihe6ly}