Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και λίγο πριν το μεγάλο φινάλε μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 23 Ιουνίου, στο 40ο επεισόδιο

Ο Καστανιάδης παίρνει εντολή να αφεθούν όλοι και χωρίς να γνωρίζουν το πως και το γιατί, ο Μιχαήλος και τα αδέρφια βρίσκονται ξαφνικά ελεύθεροι.

Για τον Μιχαήλο, όμως, δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, καθώς είναι ο μόνος που πιάνουν και επιστρέφουν τελικά ξανά στα γραφεία της «Καθεδρίας», πάλι με εντολή του Καστανιάδη.

{https://www.youtube.com/watch?v=GqLsUGycYw4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Νίκος ζητάει από τον Φώντα να τελειώσουν μια και καλή με αυτό το ζήτημα και να αφήσουν τον Μιχαήλο στην τύχη του, ενώ η Βιβή έχει άλλα σχέδια.

{https://www.youtube.com/watch?v=xWFRnsKkuvs}

Πηγαίνει στο σπίτι του Μιχαήλου να ψάξει και έρχεται αντιμέτωπη με μία συνταρακτική αποκάλυψη…