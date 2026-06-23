Η αντίστροφη μέτρηση για την συναυλία της Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει. Το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η Άννα Βίσση, καθώς η μεγαλειώδης συναυλία της στο ΟΑΚΑ που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2026, πλησιάζει.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η ερμηνεύτρια σκοπεύει να παρουσιάσει στο κοινό και τους θαυμαστές της ένα φαντασμαγορικό show σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της χώρας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αποσκοπεί στο να συνεργαστεί με ονόματα και καταξιωμένους στο είδος τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα επιμεληθούν την τελική εμφάνισή της.

Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου, μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», η Άννα Βίσση βρίσκεται στο Λονδίνο προκειμένου να πραγματοποιήσει ραντεβού με τον σκηνοθέτη των συναυλιών της διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδας, Adele.

Ο λόγος για τον Κιμ Γκάβιν και την εταιρεία Stufish, που έχουν επιμεληθεί τις εμφανίσεις της Μαντόνα, των Rolling Stones και U2.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόστος για την εμβληματική συναυλία της Άννας Βίσση αναμένεται να ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, οι φήμες θέλουν καλλιτέχνη διεθνούς φήμης να βρεθεί στη σκηνή του ΟΑΚΑ την ημέρα της συναυλίας, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η σχετική είδηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djgbrte59nbt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Να σημειωθεί, ότι ήδη έχουν πωληθεί τα περισσότερα εισιτήρια της συναυλίας, ενώ η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί σε περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών, με δεκάδες drones να καταγράφουν και να απαθανατίζουν κάθε στιγμή της συναυλίας.