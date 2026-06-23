Viral έχει γίνει η είσοδος της Έφης Θώδη σε γάμο στην Κύπρο που τραγούδησε το «Can’t Take My Eyes Off You».

Ένας γάμος με άρωμα «Παρά Πέντε» πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το προηγούμενο Σάββατο με το ζευγάρι να καλεί την Έφη Θώδη στη δεξίωσή του και εκείνη να ανταποκρίνεται.

Η γνωστή ερμηνεύτρια έκανε την εμφάνισή της αφήνοντας έκπληκτους του καλεσμένους του ζευγαριού και αμέσως ξεκίνησε ο χορός και το τραγούδι.

Η στιγμή, πολύ γρήγορα έφερε στις μνήμες των παραβρισκόμενων τη θρυλική σκηνή από τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη και το γάμο της τηλεοπτικής Μαριλένας με το Θωμά.

Συγκεκριμένα, η σκηνή την οποία θέλησαν να επαναφέρουν ήταν όταν η Μαριλένα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της με την Ντάλια, το Φώτη, την Αγγέλα και τον Σπύρο να την εκπλήσσουν - δυσάρεστα - με την «έφοδο» της Έφης Θώδη στο σπίτι για τη δεξίωση.

Το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου, το ζευγάρι φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», αποκαλύπτοντας στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, ότι είχαν καλέσει την ερμηνεύτρια στο γάμο πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την τελετή.

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Από την πλευρά της, η Έφη Θώδη, έκανε την εμφάνισή της τραγουδώντας με το χαρακτηριστικό της τρόπο το θρυλικό κομμάτι «Can’t Take My Eyes Off You» και το στιγμιότυπο έγινε αμέσως Viral σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djg8tg4sk9dl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, όπως ανέφερε το ζευγάρι, η ερμηνεύτρια τραγούδησε μερικά ακόμη από τα τραγούδια που την έχουν καθιερώσει, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην ευτυχισμένη ημέρα των νεόνυμφων και των καλεσμένων τους.