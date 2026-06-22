Η ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα από τα παρασκήνια του GNTM.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ανήκει πλέον και επίσημα στο δυναμικό της νέας σεζόν του GNTM, αναλαμβάνοντας τη θέση της στην κριτική επιτροπή.

Το όνομά της είχε ακουστεί για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μόδας, ωστόσο η ίδια δεν είχε επιβεβαιώσει οτιδήποτε πριν από την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού.

Η ίδια, στην φετινή τηλεοπτική σεζόν, είχε κάνει μία γκεστ εμφάνιση, βάζοντας το δικό της λιθαράκι στο show, ενώ πλέον συμμετάσχει ενεργά, με σκοπό να χαρίσει τις δικές της συμβουλές μόδας στους νέου διαγωνιζόμενους.

Ο Λάκης Γαβαλάς, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε δηλώσεις που παραχώρησαν στο πρόσφατο παρελθόν στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, ανέφεραν ότι η Μπέττυ Μαγγίρα προσαρμόστηκε άψογα στην ήδη υπάρχουσα ομάδα.

Το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου, ο Άγγελος Μπράτης δημοσίευσε μία selfie στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος με τον Λάκη Γαβαλά και την Μπέττυ Μαγγίρα να ποζάρουν στον φακό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη σειρά της εκείνη, έκανε αναδημοσίευση στο προσωπικό της προφίλ.

Μάλιστα, μερικές ώρες νωρίτερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στα παρασκήνια, με τους κριτές να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και γέλιου, φορώντας περούκες και ποζάροντας στον φακό.

Ο Άγγελος Μπράτης, εμφανίστηκε με ξανθά μακριά μαλλιά, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς και η Μπέττυ Μαγγίρα φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι με τις δικές τους περούκες.

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν του GNTM ξεκίνησαν ήδη από τα μέσα του προηγούμενου μήνα.