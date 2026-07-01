Όσα δήλωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο GNTM, το First Dates και τη σχέση της με τον σύζυγό της.

Στο σχετικό απόσπασμα, που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 1η Ιουλίου, η γνωστή art director μίλησε για την συνεργασία της με την Μπέττυ Μαγγίρα η οποία για πρώτη φορά φέτος θα συμμετάσχει στο project μόδας:

«Πάρα πολύ ωραία περνάμε στα γυρίσματα. Η Μπέττυ ήταν σαν να υπήρχε πάντα. Ενεργειακά έχουμε δέσει είναι σα να δουλεύουμε χρόνια, περνάμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα. Με τον Έντι έχουμε κρατήσει επαφές, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε», απάντησε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, απάντησε καταφατικά στο ερώτημα σχετικά με το αν θα επιστρέψει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν το «First Dates», εκφράζοντας την αδυναμία της στη συγκεκριμένη εκπομπή.

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Τέλος, αναφέρθηκε στον σύζυγό της με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Όπως εξήγησε συνεχίζει να τον ζηλεύει και να τον διεκδικεί μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι είναι ζευγάρι για είκοσι χρόνια:

«Με βλέπει ο άντρας σε ότι κάνω. Με θαυμάζει, όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στον Βασίλη. Γι’ αυτό είμαστε είκοσι χρόνια μαζί. Εννοείται έχει περάσει κρίση ο γάμος μας, έχουμε δύο παιδιά και το ένα παιδί είναι στην εφηβεία. Εννοείται ότι ζηλεύω. Είναι δικός μου κορίτσια. Εννοείται κάνω σκηνές ζηλοτυπίες. Αυτά εγώ δεν… Τον άντρα μου εγώ, τον διεκδικώ».

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