Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για τη σχέση της με την Ελίνα Παπίλα, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να αναλάβουν μαζί μία εκπομπή. Το σχόλιο για το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου.

Για τη σχέση της με την Ελίνα Παπίλα και τη φιλία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Οι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν φέτος για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα του ΟΡΕΝ και την εκπομπή «Real View» και μέσω αυτής της συνθήκης κατάφεραν να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.

Μιλώντας για την σχέση τους η Χριστοπούλου δήλωσε ότι δεν αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει φιλίες με συνεργάτες ή πρόσωπα της τηλεόρασης, κάτι το οποίο αναιρέθηκε λόγω της Ελίνας Παπίλα: «Η Ελίνα για ‘μένα είναι μία έκπληξη γιατί είναι ένας άνθρωπος και μία φίλη που ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό και νομίζω όντως ότι είμαστε αχτύπητο δίδυμο».

Και στη συνέχεια τόνισε: «Δεν περίμενα ότι μέσα από την τηλεόραση θα έκανα μία τόσο δυνατή φιλία. Η Ελίνα ήρθε και με πετσόκοψε. Είπε ‘εγώ είμαι, αυτά τα χαρακτηριστικά έχω’, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ταξίδι μαζί της».

Όπως μάλιστα αποκάλυψε και οι δύο γυναίκες θα ήθελαν να συνεργαστούν επαγγελματικά στο μέλλον, ενώ ήδη έχουν κανονίσει κοινές καλοκαιρινές διακοπές.

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Σε ό,τι αφορά την Αθηνά Οικονομάκου και το νυφικό της η Έλενα Χριστοπούολου δήλωσε: «Να ζήσουν και να ευτυχίσουν. Το ενδυματολογικό στην ευτυχία δεν παίζει ρόλο για εμένα».