Η βροχή αυτή είναι περίπου δεκαπλάσια από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στην Σπάρτη τον Αύγουστο.

Οι καταιγίδες που έπληξαν τη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, με τον όγκο νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες να είναι εντυπωσιακός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ο σταθμός στην Κοκκάλα Μάνης κατέγραψε 141 χιλιοστά βροχής σε διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών.

Η ένταση του φαινομένου γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική εάν συγκριθεί με τα δεδομένα της Σπάρτης: η ποσότητα βροχής που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες στην Κοκκάλα ήταν περίπου δεκαπλάσια από τη μέση βροχόπτωση που καταγράφεται στη Σπάρτη ολόκληρο τον Αύγουστο.

Ο μετεωρολογικός σταθμός στην Κοκκάλα τέθηκε σε λειτουργία μόλις τον Μάιο του 2026, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη επαρκές αρχείο προηγούμενων ετών ώστε να γίνει άμεση σύγκριση με παλαιότερα επεισόδια βροχόπτωσης στην περιοχή.

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Ωστόσο, η σύγκριση με τον σταθμό της Σπάρτης, ο οποίος καταγράφει μετεωρολογικά δεδομένα από το 2009, είναι αποκαλυπτική για την ένταση του φαινομένου. Η ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες στην Κοκκάλα αντιστοιχεί περίπου σε δέκα φορές τη μέση συνολική βροχόπτωση που δέχεται η Σπάρτη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Αυγούστου.

Οι καταιγίδες που προκάλεσαν αυτή την εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση βροχής ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, ενώ συνοδεύτηκαν και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με μεγάλο αριθμό κεραυνών.

Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα που κατέγραψε στις 17:00 ώρα Ελλάδας ο μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-12. Μέσω ψευδοχρωματισμού αποτυπώνονται τόσο η κατάσταση του νερού μέσα στα νέφη –σε υγρή μορφή ή ως πάγος– όσο και το μέγεθος των σωματιδίων που βρίσκονται στο εσωτερικό τους.

Οι μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις στις κορυφές των νεφών υποδηλώνουν την παρουσία παγοκρυστάλλων διαφορετικού μεγέθους, χαρακτηριστικό που συνδέεται με την ανάπτυξη ιδιαίτερα ισχυρών καταιγίδων.

Ενδεικτικό της μεγάλης κατακόρυφης ανάπτυξης των καταιγιδοφόρων νεφών είναι και το ύψος τους. Με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων υπολογίστηκε ότι οι κορυφές τους έφτασαν και ξεπέρασαν τα 13 έως 14 χιλιόμετρα.

Στο γράφημα της παρακάτω εικόνας παρουσιάζεται η χρονική κατανομή των ηλεκτρικών εκκενώσεων εντός ακτίνας 25 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό, όπως αυτές καταγράφηκαν από το όργανο Lightning Imager του δορυφόρου Meteosat-12. Όπως προκύπτει από αυτό, πάνω από 2.000 εκκενώσεις καταγράφηκαν από τις 14:00 έως τις 20:00, με τις μισές περίπου να καταγράφονται κατά τις ώρες 16:30-17:30, διάστημα στο οποίο σημειώθηκαν και οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις (68 χιλιοστά). Τέλος, στην Εικόνα 4 παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις (κίτρινες-πορτοκαλί-κόκκινες αποχρώσεις) στην περιοχή στις 17:10 ώρα Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.