Μια αποκαλυπτική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Θοδωρής Μαραντίνης στην Μαρία Ηλιάκη και την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς».

Το πρωί της Τετάρτης 1η Ιουλίου, ο Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Ηλιάκη.

Ο μουσικός και ερμηνευτής κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στο συγκρότημα των Onirama και το λόγο για τον οποίο αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τον κύκλου τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχθηκαν ως συγκρότημα από τον Αντώνη Ρέμο, γεγονός πους τους βοήθησε να γίνουν ευρέως γνωστοί στο μουσικό κοινό και στην ελληνική μουσική σκηνή.

Όπως αποκάλυψε το πρώτο τραγούδι με το οποίο συστήθηκαν στον κόσμο ήταν το «Ξέρω θα ‘ρθεις» και λίγο αργότερα συνεργάστηκαν με τον Ρέμο: «Με ‘Το ξέρω θα ‘ρθεις’ είχαμε πρωτοεμφανιστεί και αμέσως μετά ήταν το ‘Κλείσε τα μάτια’, από τον πρώτο δίσκο που κατευθείαν μας έβαλαν μέσα στα πράγματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί, όλο αυτό σε συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο, βοήθησε πάρα πολύ, οφείλω να το λέω. Σε αυτή τη δουλειά το ένα κομμάτι είναι να έχεις κάτι να παρουσιάσεις και το άλλο, κάπως να στραφούν τα φώτα πάνω σου για να το δει ο κόσμος. Ξεκινώντας την εποχή των ριάλιτι είχαμε δυσκολία, κάτι χρειαζόμασταν για να δείξουμε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε», τόνισε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Στη συνέχεια, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Αντώνη Ρέμο, αποκαλύπτοντας ότι ο ερμηνευτής τους έδωσε την απαραίτητη ώθηση για να σταθούν στη μουσική σκηνή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο Ρέμος γιατί είχε το εκτόπισμα που είχε ως καλλιτέχνης. Μας έδωσε εμπιστοσύνη, μας έσπρωξε και αυτός από πίσω και νομίζω καταφέραμε να μπούμε μέσα στα πράγματα. Νομίζω ήταν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν και στην εταιρεία που μας εκπροσωπούσε τότε… Είναι από τους ανθρώπους που έχει σιγουριά για τον εαυτό του, δουλεύει πάρα πολύ, ψάχνεται… Βλέπει ότι από αυτό μπορεί να κερδίσει και να δώσει, δεν έχει ανταγωνισμό».

Θοδωρής Μαραντίνης: Όσα είπε για τους Onirama

Μιλώντας για την απόφαση να ολοκληρωθεί ο κύκλος των Onirama, αποκάλυψε ορισμένες άγνωστες ιστορίες γι’ αυτούς, όπως το γεγονός ότι αρχικά ήθελαν να παρουσιαστούν με το όνομα: «Δόγμα 95» ή «Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι» και «Η Αλίκη στο Ναυτικό».

«Ευτυχώς καταλήξαμε στο Onirama την τελευταία στιγμή. Ήταν μία δική μου ιδέα… Με αφορμή μια μεγάλη συναυλία που είχαμε οργανώσει το προηγούμενο βράδυ μου ήρθε η ιδέα, συμφώνησαν τα παιδιά και από τότε μείναμε».

«Δεν ήμασταν οι βιρτουόζοι μουσικοί, ούτε οι άνθρωποι που μπήκαμε να αναλύσουμε την δισκογραφία, μπήκαμε χαλαρά προσπαθώντας να το διασκεδάσουμε, στην συνέχεια ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Ξεκίνησε και παρέμεινε μία παρέα για 25 χρόνια», εξήγησε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση να ολοκληρωθεί ο κύκλος του συγκροτήματος, ο ερμηνευτής τόνισε ότι ήταν κάτι δύσκολο και συγκινητικό: «Ήταν σίγουρα κάτι δύσκολο και συγκινητικό δηλαδή και στο τελευταίο live ήταν πολύ συγκινητικό. Νομίζω ότι όλα τα ωραία πράγματα πρέπει να τα αφήνεις εκεί που πρέπει. Δεν το παίρνεις εύκολα απόφαση. Για εμένα ήταν η μόνη μουσική σύμπραξη. Το μετά τους Onirama είναι αχαρτογράφητα νερά…».

Η αναφορά του Θοδωρή Μαραντίνη στους γιους τους

Τέλος, μίλησε για τη σχέση με τους δύο γιους του, τονίζοντας ότι προσπαθεί να παραμένει στο πλευρό τους και να περνάει πολύ χρόνο μαζί τους.

«Νιώθω πολύ ωραία γιατί από όταν ήταν πολύ μικρά έλεγα ότι ήμασταν οι ‘ομάδα αγοριών’. Είχα το ρόλο της παιχνιδομηχανής. Μπορώ να ταυτιστώ γιατί είναι αγόρια. Ο ένας είναι 18 και ο άλλος 13».

«Στην εφηβεία δεν είχαμε ούτε πολλές εντάσεις και θεωρώ ότι έχω μία καλή επικοινωνία και ό,τι προκύπτει το αντιμετωπίζουμε. Αυτό που με φοβίζει με την εφηβεία είναι το κομμάτι των social media… Με αγχώνει πολύ και το προσπαθώ», κατέληξε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmzkwtqf7o9?integrationId=40599y14juihe6ly}