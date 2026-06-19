Τα 56α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Αντώνης Ρέμος.

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον Αντώνη Ρέμο, καθώς ο γνωστός έλληνας ερμηνευτής γιορτάζει τα 56α γενέθλιά του έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ και την κόρη τους.

Το πρώην μοντέλο και σύντροφος του τραγουδιστή, θέλησε να του ευχηθεί με τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο, αναρτώντας μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Το ιδιαίτερο ωστόσο είναι το γεγονός ότι επέλεξε να αναρτήσει ένα κοινό τους στιγμιότυπο το οποίο τραβήχτηκε πριν από 16 χρόνια.

«Χρόνια πολλά έρωτά μου… 16 χρόνια πριν», έγραψε η Υβόννη Μπόσνιακ.

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Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι επίσης το τραγούδι που επέλεξε να «ντύσει» την δημοσίευσή της, καθώς ακούγεται η φωνή της Μαρινέλλας στο κομμάτι «Μα εσύ ποτέ».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Αντώνης Ρέμος έχει μεγάλη αδυναμία στην μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, και φάνηκε ιδιαίτερα επηρεασμένος από το θάνατό της νωρίτερα μέσα στο έτος.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ήρθαν στο φως τις δημοσιότητας στιγμιότυπα από το ζευγάρι που γιόρτασε τα γενέθλια του ερμηνευτή σε μαγαζί.

Στο σχετικό απόσπασμα απεικονίζεται ο Αντώνης Ρέμος να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του και στη συνέχεια να φιλά τρυφερά την σύντροφό του, ενώ σε βιντεοκλήση είχαν την κόρη τους, Ελένη.

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