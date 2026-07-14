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Η Δήμητρα Αλεξανδράκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ιδιαίτερο και ρομαντικό τρόπο.

Τα γενέθλιά της γιορτάζει η Δήμητρα Αλεξανδράκη και όπως όλα δείχνουν βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.

Το μοντέλο τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται για διακοπές στις Μαλβίδες από όπου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα της και της ζωή της εκεί.

Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ξυπόλυτη σε μία αμμώδη παραλία σε ένα ρομαντικό σκηνικό με κεριά.

Αφορμή για το ιδιαίτερο δείπνο δίπλα στη θάλασσα στάθηκε η ημέρα των γενεθλίων της.

Στο σχετικό απόσπασμα η Αλεξανδράκη απεικονίζεται να περπατά στη μέση της παραλίας και από πίσω της υπάρχει μία φωτεινή επιγραφή η οποία αναγράφει: «Happy Birthday My Love Dimka».

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Εκείνη, δέχεται μία κατακόκκινη ανθοδέσμη, ποζάρει χαμογελαστή και απολαμβάνει την τούρτα και τη σαμπάνια της.

Στο κείμενο με το οποίο επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της, έγραψε: «Κεφάλαιο 36. Περισσότερη γαλήνη. Περισσότερος σκοπός. Περισσότερη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ για κάθε μάθημα, κάθε ευλογία και κάθε νέο ξεκίνημα. Στην υγεία των νέων ονείρων και των αξέχαστων αναμνήσεων».

{https://www.instagram.com/p/Daw4QB2p02r/?hl=el}

Μία ημέρα νωρίτερα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στον εξωτικό προορισμό στα οποία απεικονίζεται να απολαμβάνει τη βόλτα με ποδήλατο πλάι στη θάλασσα:

«Το 36ο κεφάλαιο ξεκινάει με θαλασσινό αέρα, ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου, έχοντας την θάλασσα στα πόδια μου. Χρόνια μου πολλά».

{https://www.instagram.com/p/DatCNCtExmI/?hl=el&img_index=1}