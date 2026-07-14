Στην κορυφή των charts βρέθηκε η Μαντόνα με το άλμπουμ της Confessions ΙΙ.

Η Μαντόνα επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τον τίτλο της, «η βασίλισσα της ποπ», καθώς σκαρφάλωσε – και πάλι - στην κορυφή των αμερικάνικων charts.

Το νέο της άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Confessions ΙΙ κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουλίου και μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκε στο νούμερο ένα του Billboard 200.

Η εκκεντρική ερμηνεύτρια μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της αλλά και όλους όσους εργάστηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα, που την έκανε να επιστρέψει δυναμικά στην κορυφή.

Στη σχετική της δημοσίευση έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το ‘Confessions on a Dance Floor’!!

Σας ευχαριστώ όλους όσους υπήρξαν μέρος αυτής της προσπάθειας και βοήθησαν να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους θαυμαστές μου. Η καλή διάθεση, η αγάπη και η θετική ενέργεια που έχω λάβει είναι απίστευτες.

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Ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.

Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι Νο 1 σε όλο τον κόσμο.

Το όνειρό μου ήταν να κάνω τον κόσμο να χορέψει αυτό το καλοκαίρι. Να χαρίσω χαρά στους ανθρώπους!

Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ευχαριστώ και σας στέλνω την αγάπη μου!».

{https://www.instagram.com/p/DaviSfukXg3/?img_index=1}

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της people.com, το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές τόσο από τους θαυμαστές της όσο και από τους ειδικούς.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κατόρθωμα την κάνει την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που κατέκτησε το νούμερο «ένα» για πέντε συνεχόμενες δεκαετίες.