«Έχω ζήσει μια μεγάλη ζωή, οπότε χρειαζόμουν έναν μεγάλο μπάτζετ», δηλώνει η Μαντόνα.

Όνειρο και ήταν και πάει μια ταινία για τη ζωή της Μαντόνα. Η «βασίλισσα της ποπ», σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη ματαίωση της βιογραφικής της ταινίας.

Μιλώντας στο περιοδικό Interview εξήγησε ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών και δημιουργικών διαφωνιών με τη Universal Pictures.

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Ο λόγος για το ναυάγιο με τη Universal

«Δούλευα πάνω στο σενάριό μου για δύο χρόνια και πέρασα άλλο τόσο διάστημα στα Universal Studios με τους διευθυντές παραγωγής, κάνοντας προϋπολογισμούς και κάστινγκ», ανέφερε η Μαντόνα και παραδέχτηκε: «Είχα μια ρήξη με τη Universal όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν έναν μεγάλο προϋπολογισμό».

H 67χρονη σταρ — η οποία επρόκειτο να σκηνοθετήσει την ταινία που θα είχε πρωταγωνίστρια την Τζούλια Γκάρνερ ως Μαντόνα — υπογράμμισε ότι, αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν τελικά να βρουν κοινό έδαφος.

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«Βρήκα έναν τρόπο να την γυρίσουμε με λιγότερα χρήματα στη Σερβία, αλλά δεν νομίζω ότι τους άρεσε η ιδέα, δεν ξέρω. Ίσως απλά δε πίστευαν σε εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε την αντίδραση των παραγωγών στο άκουσμα της Σερβίας: «Μια από τις πρώτες τους αντιδράσεις ήταν: "Δεν πιστεύουμε ότι θα μείνεις στη Σερβία πάνω από τέσσερις μέρες". Και τους απάντησα: "Έχετε διαβάσει το σενάριο; Όλη μου η ζωή είναι επιβίωση. Δεν πάω εκεί για διακοπές"».

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H ταινία που θα γινόταν σειρά στο Netflix

Παρά τη ματαίωση των σχεδίων, η Μαντόνα δεν το έβαλε κάτω, εξετάζοντας ποιες άλλες επιλογές θα μπορούσε να έχει. Τον Μάιο του 2025, το Netflix ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας μίνι σειράς για τη ζωή της όμως και αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση.

«Ήμουν σε αδιέξοδο όταν αυτό κατέρρευσε και μετά το Netflix επικοινώνησε για να κάνουμε μία σειρά» παραδέχτηκε και συμπλήρωσε: «αυτό ήταν μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, γιατί δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σενάριο που είχα με τη Universal, εκτός αν το αγόραζα σε εξωφρενική τιμή, παρότι το είχα γράψει εγώ», συμπλήρωσε.

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Η μετάβαση από τη μεγάλη οθόνη στην streaming πλατφόρμα αποδείχθηκε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για τη τραγουδίστρια, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με διαφορετικούς κανόνες, περνώντας άλλους οκτώ με εννέα μήνες πριν τα σχέδια για τη σειρά του Netflix καταρρεύσουν, οπότε αποφάσισε να επικεντρωθεί στην καριέρα της στη μουσική.

«Άρχισα να προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί η δημιουργία μιας σειράς. Είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Πρέπει να γνωρίσεις πολλούς σεναριογράφους και να βρεις τον κατάλληλο showrunner και εγώ δεν μπορούσα να βρω κανέναν. Αυτό συνεχίστηκε για άλλους οκτώ ή εννέα μήνες», εξήγησε και κατέληξε:

«Έλεγα στον εαυτό μου: "Ευτυχώς που έχω άλλη δουλειά γιατί πρέπει να δουλεύω". Πρέπει να δημιουργώ και να κάνω αυτό για το οποίο ήρθα σε αυτόν τον κόσμο».

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Το Confessions II είναι σαν το σενάριο της ακυρωμένης ταινίας της

Προς το παρόν, η Μαντόνα επικεντρώνεται στο επερχόμενο 15ο στούντιο άλμπουμ της, «Confessions II», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Στη συνέντευξή της στο Interview, η Μαντόνα αναφέρει ότι δημιούργησε το άλμπουμ όταν αντιμετώπιζε πολλά στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων του αδελφού της, Κρίστοφερ Τσικόνε, και της μητριάς της, Τζόαν με την οποία η Μαντόνα είπε ότι «είχε μια πολύ τραυματική σχέση καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας».

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ, το Netflix την κάλεσε για να κάνουν τη σειρά, όμως εκείνη προτίμησε να ολοκληρώσει το νέο της δίσκο: «Στη μέση της διαδικασίας, περισσότερο από το 75% της πορείας, βρήκαμε τον showrunner αλλά εγώ είπα 'Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω τώρα. Πρέπει να το προχωρήσω λίγο', Έτσι έκανα».

Η Μαντόνα νιώθει ότι τα τραγικά γεγονότα της ζωής της που ενέπνευσαν το άλμπουμ της είναι σαν το σενάριο της ακυρωμένης ταινίας της.

«Αρχίζει με τον θάνατο και τελειώνει με τον θάνατο, αλλά υπάρχει όλη αυτή η ζωή ενδιάμεσα. Παράδοξα θέματα, προφανώς, αλλά ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. Απλώς ένιωθα ότι είχα πολλά να ξεκαθαρίσω», κατέληξε.

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