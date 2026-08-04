Αναλυτικά η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Διευκρινίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση των λογιστικών συμψηφισμών στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές περιλαμβάνει απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η οποία εξέτασε ενδικοφανή προσφυγή επιχείρησης χονδρικού εμπορίου μεταχειρισμένων φορτηγών κατά σειράς πράξεων της ΔΟΥ Κατερίνης για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022.

Η υπόθεση αφορούσε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, καθώς και πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά από φορολογικό έλεγχο. Η φορολογική αρχή είχε απορρίψει επιχειρηματικές δαπάνες συνολικού ύψους 111.500 ευρώ, κρίνοντας ότι δεν είχε αποδειχθεί η εξόφλησή τους μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές παραδόσεις και το δικαίωμα έκπτωσης φόρου για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Η επιχείρηση υποστήριξε ότι οι συναλλαγές είχαν εξοφληθεί νόμιμα μέσω λογιστικού συμψηφισμού, καθώς ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος ήταν ταυτόχρονα προμηθευτής και πελάτης της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις ήταν πραγματικές και συνοδεύονταν από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ έκανε λόγο για ελλιπή αιτιολογία των πράξεων του ελέγχου.

Στην απόφασή της, η ΔΕΔ υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές εγκύκλιοι προβλέπουν τη δυνατότητα λογιστικού συμψηφισμού μεταξύ αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όταν τα δύο μέρη είναι ταυτόχρονα πελάτες και προμηθευτές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και, εφόσον μετά τον συμψηφισμό απομένει οφειλή άνω των 500 ευρώ, αυτή εξοφλείται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Η απόφαση εξετάζει επίσης το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις απαλλαγές ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, επισημαίνοντας ότι η απαλλαγή προϋποθέτει την απόδειξη της πραγματικής μεταφοράς των αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται τόσο από την εθνική όσο και από την ενωσιακή νομοθεσία.