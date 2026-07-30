Η Άν Χάθαγουεϊ το ελπίζει και η Μέριλ Στριπ δηλώνει έτοιμη.

Αν και η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 3» μπορεί να είναι ακόμα μακριά, ήδη γίνονται οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή τρίτη συνέχεια.



Με την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» να κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο Disney+ μετά από μια επιτυχημένη πορεία στις αίθουσες, μέλη της ομάδας παραγωγής αρχίζουν να εκφράζουν τις απόψεις τους για το πού θα μπορούσε να κατευθυνθεί η ιστορία στη συνέχεια.



Σε συνέντευξή της στο ComingSoon, η σεναριογράφος Αλίν Μπρος Μακένα παραδέχτηκε ότι αρχικά την εκπλήσσει το γεγονός ότι η συνέχεια τελικά πραγματοποιήθηκε (σ.σ μετά από 20 ολόκληρα χρόνια). Εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό της για το μέλλον της σειράς ταινιών.

«Νιώθω μεγάλη περιέργεια για το πού θα καταλήξουν από εδώ και πέρα. Το πού κατευθύνεται η δημοσιογραφία, πού κατευθύνεται ο κόσμος των περιοδικών και πού θα καταλήξουν αυτοί οι χαρακτήρες θα με ενδιαφέρει πάντα. Τους αγαπώ και αγαπώ αυτή την οικογένεια χαρακτήρων», δήλωσε.

Η Αλίν κατέληξε λέγοντας: «Είμαι πραγματικά περίεργη να δω πού θα καταλήξουν. Η Μιράντα [Μέριλ Στριπ] δεν μπορεί να το κάνει για πάντα, και αυτό θα αλλάξει το τοπίο στο περιοδικό Runway. Θα ήθελα να μάθω την απάντηση στο ερώτημα: τι θα συμβεί;», συμπλήρωσε.

{https://youtu.be/PMd1at7OwiE?si=17uZGoqiuK74RMMU}

Το «The Devil Wears Prada 3» θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, μετά τη μεγάλη επιτυχία της δεύτερης ταινίας στο box office

Αν και η Disney δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το «The Devil Wears Prada 3», η επιτυχία της δεύτερης ταινίας δείχνει ότι πιθανότατα αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Δημοσίευμα του Variety ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ είναι ανοιχτός στην ιδέα. Ο ίδιος έχει δηλώσει: «Είπα: “Ποτέ ξανά”, και να ’μαστε. Οπότε, σίγουρα δεν θα ξαναπώ ποτέ “Ποτέ ξανά”».

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Το «The Devil Wears Prada 2» έχει αποφέρει περισσότερα από 690 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην θέση της λίστας με τις πιο εμπορικές ταινίες του 2026.

Οι πρωταγωνιστές θέλουν να επιστρέψουν και για τρίτη φορά, αρκεί να μην χρειαστούν άλλα 20 χρόνια για να γίνει

Η Άνν Χάθαγουεϊ που υποδύεται την Άντι Σακς, σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει τρίτη ταινία, απάντησε: «Το ελπίζω!», ενώ η Μέριλ Στριπ έχει ήδη δηλώσει ότι «Είμαι έτοιμη».