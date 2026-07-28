Η Ντακότα Τζόνσον μεταμορφώνεται για το ρόλο της στη νέα ταινία «Flesh Impact».

Η Ντακότα Τζόνσον αποτελεί μία από τις πιο πολυδιάστατες ηθοποιούς του Χόλυγουντ που δεν διστάζει να «τσαλακωθεί» και να αλλάξει την εμφάνισή της για τις ανάγκες ενός ρόλου. Αυτή η τόλμη που διαθέτει, είναι και αυτή που την έφερε μπροστά από τον εμβληματικό ρόλο της Μέριλιν Μονρόε που καλείται να ενσαρκώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του people.com, η Ντακότα Τζόνσον αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Flesh Impact» η οποία δημιουργείται με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ημέρα που η Μονρόε ήρθε στον κόσμο.

Η νέα παραγωγή φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Μάγκι Τζίλεχναλ, και η Ντακότα Τζόνσον με την Έλεν Μπέρστιν αναλαμβάνουν να υποδυθούν την Μονρόε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της.

Για τις ανάγκες του ρόλου, η Τζόνσον, άλλαξε τα μαλλιά της, έγινε ξανθιά και «έβαλε» μία ελιά στο μάγουλο με την εμφάνισή της να θυμίζει έντονα την εκλιπούσα σταρ του Χόλυγουντ.

{https://x.com/people/status/2081952851165651422}

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Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίσημη ανακοίνωση ήρθε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, μέσω της αυτοκινητοβιομηχανίας Genesis, η οποία και συνεργάζεται με τη σκηνοθέτη για τις ανάγκες της νέας παραγωγής.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Flesh Impact» έχει προγραμματιστεί για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2026 , τον Σεπτέμβριο.

Η ηθοποιός, Έλενα Μπέρστιν, αναμένεται να ενσαρκώσει τη σπουδαία σταρ, φέρνοντας στο προσκήνιο μία διαφορετική οπτική της Μονρόε, ενώ η Ντακότα Τζόνσον υποδύεται τη Μονρόε στο απόγειο της καριέρας της.

Λίγα λόγια τη Μέριλιν Μονρόε

Η Μέριλιν Μονρόε θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του κινηματογράφου με την ιστορία της να παραμένει μέχρι και σήμερα αντικείμενο συζήτησης.

Αν και η καριέρα της διήρκησε λίγο λιγότερο από δύο δεκαετίες, η Μονρόε είχε τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο.

Γεννήθηκε τον Ιούνιοι του 1926, μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες και η καριέρα της ξεκίνησε περίπου το 1946, όταν και έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο.

Τον Αύγουστο του 1962, η Μέριλιν Μονρόε, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ηλικία 36 ετών.