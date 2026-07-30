Ο 35χρονος Αιγύπτιος που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, εκτίοντας ισόβια και πολυετείς καθείρξεις για σωρεία αδικημάτων κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας για τη σχεδιαζόμενη επίθεση στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή στον 30χρονο ομοεθνή του που χθες προφυλακίστηκε, για την επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο 35χρονος Αιγύπτιος που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, εκτίοντας ισόβια και πολυετείς καθείρξεις για σωρεία αδικημάτων, όπως ανθρωποκτονία, ληστείες κτλ. κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας.

Στην απολογία του το πρωί ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός πράγματι έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας, λειτουργώντας όμως, όπως είπε, ως μεσάζοντας τρίτου προσώπου. Απέφυγε πάντως να μιλήσει για τη σχεδιαζόμενη έκρηξη, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της οικίας στην οποία επρόκειτο να τοποθετηθεί.

Ο συγκατηγορούμενός του ο οποίος φέρεται να είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα, υποστήριξε πάντως μεταξύ άλλων στην απολογία του πως ο σκοπός του ήταν να προκληθεί έκρηξη. «Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Τη χειροβομβίδα θα την άφηνα στο σημείο για εκφοβισμό και δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί. Με το ενδιάμεσο άτομο που μου μετέφερε τις εντολές είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 30χρονος.