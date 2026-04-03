Άγνωστοι έριξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου.

Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε λίγο πριν τις 22:00 το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου στην περιοχή του Βύρωνα.

Οι άγνωστοι, περίπου 15-20 άτομα, πέταξαν μπογιές στο σπίτι του ενώ παράλληλα προξένησαν φθορές σε Ι.Χ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν. Παράλληλα έγραψαν συνθήματα με σπρέι στον τοίχο.

Ο Ισίδωρος Ντογιάκος υπηρέτησε ως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μέχρι το 2023.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI