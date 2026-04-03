Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε λίγο πριν τις 22:00 το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου στην περιοχή του Βύρωνα.
Οι άγνωστοι, περίπου 15-20 άτομα, πέταξαν μπογιές στο σπίτι του ενώ παράλληλα προξένησαν φθορές σε Ι.Χ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν. Παράλληλα έγραψαν συνθήματα με σπρέι στον τοίχο.
Ο Ισίδωρος Ντογιάκος υπηρέτησε ως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μέχρι το 2023.
