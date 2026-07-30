Η Κέλλυ Κελεκίδου τήρησε την «παράδοση» και έκανε στροφές πάνω στον ταύρο του Μιλάνου, αλλά με τον δικό της τρόπο.

Στο Μιλάνο, και συγκεκριμένα στην ιστορική στοά της Galleria Vittorio Emanuele II, βρίσκεται ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό που απεικονίζει έναν ταύρο και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τις εικασίες και τις παραδόσεις οι επισκέπτες που περνούν από το σημείο θα πρέπει να κάνουν περιστροφές πάνω από αυτόν, καθώς λέγεται ότι φέρνει καλή τύχη. Ανάμεσά στους επισκέπτες που θέλησαν να τηρήσουν την παράδοση βρέθηκε και η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία χάρισε τη δική της πινελιά στη στιγμή.

Καθημερινά, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο σημείο σχηματίζοντας ουρές προκειμένου να κερδίσουν λίγο χρόνο πάνω στο διάσημο μωσαϊκό και να ακολουθήσει το έθιμο που πλέον έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους τουρίστες.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ωστόσο, επέλεξε να κάνεις στροφές με τον δικό της, ελληνικό τρόπο, καθώς ξεκίνησε να χορεύει ζεϊμπέκικο απαθανατίζοντας τη στιγμή.

{https://www.tiktok.com/@kellykelekidouofficial/video/7667249180737572119}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή να χορεύει, ενώ μάλιστα επέλεξε να «ντύσει» το βίντεο με το εμβληματικό «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας».

Η Κέλλυ Κελεκίδου, πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο Μιλάνο, όπου παρακολούθησε συναυλία του καλλιτέχνη Bruno Mars. Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους συμπεριλαμβάνεται και μία εικόνα στην οποία η Κελεκίδου ποζάρει στο πλευρό τους διεθνούς φήμης τραγουδιστή.

{https://www.instagram.com/p/DbJNTKbjNlq/?hl=el&img_index=1}