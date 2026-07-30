Πριν την εξέγερση στη Θήβα οι κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων κατήγγειλαν ότι έχουν ελάχιστη πρόσβαση σε νερό καθημερινά.

Εξέγερση είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε τρεις από τις πέντε πτέρυγες των γυναικείων φυλακών Ελαιώνα στη Θήβα.

Αφορμή για την εξέγερση, αποτέλεσε ο θάνατος κρατούμενης από παθολογικά αίτια, γεγονός που πυροδότησε την ένταση μετά από επανειλημμένα αιτήματα των κρατουμένων για ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι κρατούμενες σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ. Συν» καίνε στρώματα ενώ έχουν ζητήσει συνάντηση με τη διοίκηση του κέντρου κράτησης για να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Ωστόσο βρίσκουν κλειστές πόρτες.

Οι ίδιες καταγγέλλουν πως υπάρχει αδιαφορία για τα αιτήματά τους, δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ γυναίκες ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας που χρήζουν ιατρικής αγωγής κινδυνεύουν καθημερινά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι κρατούμενες καταγγέλλουν πως τους δίνουν γεννόσημα φάρμακα, σε μικρότερες ποσότητες από όσο χρειάζεται ενώ δεν υπάρχει γιατρός για τις εξετάσεις.

Οι κρατούμενες καταγγέλλουν πως σε συνθήκες υπερπληθυσμού δεν υπάρχει καμία περίθαλψη, δεν υπάρχει γιατρός. Αποτέλεσμα είναι κρατούμενες να παθαίνουν μολύνσεις από τα τσιμπήματα κοριών και παραμένουν με πρησμένα πόδια επί δύο μήνες. Σε όλο αυτό το χάος, οι ασφυκτικά γεμάτες πτέρυγες πιέζονται ακόμη περισσότερο σε συνθήκες καύσωνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταγγελίες και από τις φυλακές Τρικάλων - «Έχουμε πρόσβαση σε νερό ελάχιστες ώρες»

Παράλληλα, αντίστοιχες συνθήκες περιγράφει και ενημέρωση από τις φυλακές Τρικάλων.

«Εν μέσω του σφοδρού καλοκαιρινού καύσωνα που πλήττει τη χώρα οι κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων έχουμε πρόσβαση σε νερό ελάχιστες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.Τις υπόλοιπες ώρες το νερό είτε ρέει με το σταγονόμετρο είτε δε ρέει καθόλου. Ταυτόχρονα ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η λιγοστή ποσότητα και η κακή ποιότητα φαγητού που προσφέρει η υπηρεσία. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η διοίκηση του ΚΚ ωθεί τους κρατούμενους στην αγορά εμφιαλωμένων μπουκαλιών νερού και λοιπών αγαθών από τις επιχειρήσεις, όπου συνεργάζεται η φυλακή επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει την κερδοφορία τους στις πλάτες μας. Όπως είναι εύλογο αρκετοί κρατούμενοι δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος της διαβίωσης, πράγμα που κάνει την επιβίωση τους αν όχι αδύνατη, σίγουρα πολύ δυσχερή».





