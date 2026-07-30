Η πρώτη φορά που drone καταγράφει μεγάπτερη φάλαινα να γεννά.

Ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη μαγεία της φύσης κατέγραψε χειριστής drone στην Αυστραλία: τη στιγμή που μεγάπτερη φάλαινα γεννά το μικρό της.

Εκτιμάται ότι είναι μόλις η τέταρτη φορά που βιντεοσκοπείται η στιγμή που γεννά μια μεγάπτερη φάλαινα και η πρώτη που αυτό γίνεται με drone. Στις 28 Ιουλίου, ο Άλεξ Φόρεστ παρακολουθούσε τη μετανάστευση φαλαινών, ανοιχτά των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας, για τον Οργανισμό για τη Διάσωση και την Έρευνα για Κητοειδή της Αυστραλίας.

Η δραστηριότητα ήταν έντονη, αλλά ξεχώρισε μια φάλαινα. Μια μοναχική ενήλικη, που κινούνταν στα ρηχά, με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η πρώτη του σκέψη ήταν ότι ίσως κοιμόταν. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που επρόκειτο να καταγράψει.

«Ξαφνικά η φάλαινα ανέβηκε προς την επιφάνεια, οπότε πάτησα record. Κάθε ανάσα είναι ευκαιρία να καταγράψεις μια μοναδική συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση δεν ανέβηκε για να εκπνεύσει, αλλά προκειμένου να γεννήσει το νέο μικρό της», περιέγραψε ο χειριστής drone, προσθέτοντας ότι η αδρεναλίνη του «είχε χτυπήσει κόκκινο».

«Το μικρό ανέβηκε στην επιφάνεια για τις πρώτες ανάσες και η μητέρα σχεδόν αμέσως γύρισε για να το αναζητήσει», συμπλήρωσε. Ο Φόρεστ συνέχισε να καταγράφει τη συμπεριφορά της μητέρας και του μικρού μέχρι τη δύση του ηλίου και το υλικό του θα αναλυθεί επιστημονικά σε βάθος.

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Το βίντεο της φάλαινας που γεννά

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