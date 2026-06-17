Μία σπάνια συνάντηση με πέντε νεαρούς φυσητήρες είχαν άνθρωποι που βρίσκονταν σε σκάφος ανοιχτά του Αγίου Νικήτα στη Λευκάδα.

Μια σπάνια και εντυπωσιακή συνάντηση με πέντε νεαρούς φυσητήρες είχαν οι επιβαίνοντες σε σκάφος ανοιχτά του Αγίου Νικήτα στη Λευκάδα, καταγράφοντας μοναδικές εικόνες που αναδεικνύουν τον πλούτο και τη βιοποικιλότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής. Τα επιβλητικά κήτη, τα οποία εκτιμάται ότι βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, εντοπίστηκαν περίπου επτά ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα.

Οι φυσητήρες κινούνταν με απόλυτη ηρεμία, επιτρέποντας στους επιβάτες του σκάφους που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση να καταγράψουν εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη συμπεριφορά τους. Χωρίς να δείχνουν σημάδια ανησυχίας, τα θαλάσσια θηλαστικά πραγματοποιούσαν συγχρονισμένες κινήσεις και σχηματισμούς, ενώ σε αρκετές στιγμές έμοιαζαν να αλληλεπιδρούν παιχνιδιάρικα μεταξύ τους, σύμφωνα με το iilefkada.

Ειδικοί που μελετούν τα κητώδη στις ελληνικές θάλασσες εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα ζώα ενδέχεται να είναι ακόμη νεαρής ηλικίας, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγεί την ήπια και φιλική συμπεριφορά τους. Όποια κι αν είναι η ακριβής ερμηνεία, η συνάντηση αυτή αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση της μοναδικής ομορφιάς της θαλάσσιας ζωής και της ανάγκης προστασίας των πολύτιμων οικοσυστημάτων που φιλοξενούν τέτοια σπάνια είδη.

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