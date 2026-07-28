Το τρυφερό στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον γιο του, Πάρη.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο ξεχωριστές στιγμές περνά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο πλευρό του γιου του, Πάρη, με τον οποίο απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ποιοτικό χρόνο και ανέμελες στιγμές παιχνιδιού.

Ο γνωστός επιχειρηματίας δεν κρύβει την αδυναμία που του έχει, καθώς συχνά αναφέρεται σε εκείνον με τρυφερά λόγια μέσα από τις αναρτήσεις του ή μοιράζεται κοινά τους στιγμιότυπα.

Αυτή τη φορά, επέστρεψε με ένα διαφορετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μέσω του οποίου απαθανατίζει στα κρυφά τον μικρό να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει δυνατά.

«Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, κάνοντας μία σαφή αναφορά στην σύντροφό του, την ερμηνεήυτρια Ρία Ελληνίδου.

{https://www.tiktok.com/@dimitris_alexandrou/video/7667520985880464662}

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Μάλιστα, το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, ο επιχειρηματίας, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα με τον μικρό Πάρη από τις ημέρες που πέρασαν μαζί και επισκέφθηκαν το βουνό του Ολύμπου.

Σε αυτές, πατέρας και γιος, εμφανίζονται χαμογελαστοί στην κάμερα να απολαμβάνουν τη στιγμή, ενώ συμπεριλαμβάνονται και ορισμένα στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις τους στη φύση.

«Κάποιες στιγμές αξίζουν για πάντα», πρόσθεσε στη συνοδευτική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DbTfqbhjd6A/?hl=el&img_index=1}