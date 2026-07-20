Εγκυμοσύνη «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου» με αίσιο τέλος.

Γυναίκα στο Μπρίσμπεϊν έφερε στον κόσμο σπάνια μονοζυγωτικά τετράδυμα, με φυσιολογική σύλληψη, έπειτα από εγκυμοσύνη που είχε χαρακτηριστεί «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου».

Τα τέσσερα κορίτσια γεννήθηκαν έπειτα από κύηση 28 εβδομάδων και τεσσάρων ημερών, με καισαρική τομή, στις 14 Ιουλίου, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Στα μονοζυγωτικά τετράδυμα, ένα γονιμοποιημένο ωάριο διαχωρίζεται σε τέσσερα έμβρυα.

Οι γονείς, η 34χρονη Τζένιταρ Νααμοάνα και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, είχαν ήδη τέσσερα παιδιά- από ενός έως 10 ετών- και βίωσαν «μεγάλη έκπληξη» όταν τους ενημέρωσαν πως περιμένουν τετράδυμα, σύμφωνα με το βασιλικό νοσοκομείο του Μπρίσμπεϊν.

«Μία σε 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες»

Η δρ. Αλέξα Μπένταλ, η οποία ήταν η γιατρός της μητέρας από την αρχή, εκτίμησε πως οι πιθανότητες για μονοζυγωτικά τετράδυμα είναι «μία σε 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες», αλλά πρόσθεσε ότι «είναι ανήκουστο να μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα».

Μια τέτοια εγκυμοσύνη είναι πολύ υψηλού κινδύνου, επεσήμανε η μαιευτήρας και για αυτό η μητέρα εισήχθη στο νοσοκομείο στην 25η εβδομάδα, προκειμένου να παρακολουθείται.

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«Πάντα λέγαμε ότι αν μπορούσαμε να τη φτάσουμε στις 28 εβδομάδες, θα τα πηγαίναμε καλά. Οπότε, το γεγονός ότι τέσσερα όμορφα, υγιή μωρά γεννήθηκαν στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες είναι απίστευτο», συμπλήρωσε η γιατρός.

Τα μωρά ονομάστηκαν Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Αλέξα, το τελευταίο προς τιμήν της γιατρού που βοήθησε να έρθουν στον κόσμο. Θα παραμείνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, αλλά «τα πάνε εξαιρετικά καλά», πρόσθεσε η Μπένταλ.

Πηγή: BBC