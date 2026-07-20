«Ντόμινο» πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων έφερε στην Ουκρανία η καρατόμηση του υπουργού Άμυνας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές, καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι διαμαρτυρίες, που θεωρούνται οι μεγαλύτερες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, εκφράζουν τη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας με την αποπομπή Φέντοροφ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πόλεμος.

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Εδώ και αρκετές ημέρες, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, παρά τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω του στρατιωτικού νόμου.

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Βασικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η επαναφορά του πρώην υπουργού Άμυνας, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του, αλλά και η αποχώρηση του αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι.

Στο στόχαστρο ο Σίρσκι

Ο 60χρονος στρατηγός δέχεται έντονη κριτική από μέρος της κοινωνίας, βουλευτές αλλά και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Οι επικριτές του θεωρούν ότι ακολουθεί ένα αυστηρό, σοβιετικού τύπου μοντέλο διοίκησης, ενώ του καταλογίζουν ότι οι επιχειρησιακές του επιλογές έχουν οδηγήσει σε υψηλές απώλειες στο πεδίο των μαχών.

{https://x.com/TheEconomist/status/2079266701191893191}

Οι συναντήσεις του Ζελένσκι

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με πέντε στρατηγούς και έναν συνταγματάρχη, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους πλέον έμπειρους και αναγνωρισμένους αξιωματικούς της χώρας.

Μεταξύ αυτών ήταν ο διοικητής των Μικτών Δυνάμεων Μιχαήλ Ντραπάτι, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βολοντίμιρ Χόρμπατιουκ, καθώς και ο διοικητής των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων Ολέχ Απόστολ. Στις συναντήσεις συμμετείχαν ακόμη οι διοικητές των τριών Σωμάτων Στρατού, Άντριι Μπιλέτσκι, Ιχόρ Ομπολένσκι και Ντένις Προκοπένκο.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2079207808185061838}

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, αρκετοί από τους αξιωματικούς που συμμετείχαν στις επαφές θεωρούνται πιθανοί διάδοχοι του Ολεξάντρ Σίρσκι, εφόσον υπάρξουν αλλαγές στην ηγεσία του στρατού.

Την ίδια ώρα, ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ, απηύθυνε έκκληση για ενότητα και ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει λάβει υπόψη τις αντιδράσεις της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, οι απόψεις των πολιτών έχουν καταγραφεί και το επόμενο διάστημα αναμένονται αποφάσεις.

Δημοσκόπηση υπέρ του Φέντοροφ

Το κλίμα δυσαρέσκειας αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Έρευνα της εταιρείας Gradus δείχνει ότι το 61% των Ουκρανών διαφωνεί με την απομάκρυνση του Μιχαήλο Φέντοροφ από το υπουργείο Άμυνας.

{https://x.com/GradusR/status/2079246244996628607}

Ο ίδιος ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι είχε πολύωρη συνομιλία με τον πρώην υπουργό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters εξετάστηκαν εναλλακτικοί ρόλοι που θα μπορούσε να αναλάβει, κυρίως στους τομείς της στρατιωτικής τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ωστόσο, πηγές που βρίσκονται κοντά στον Φέντοροφ υποστηρίζουν ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να επιστρέψει μόνο εφόσον αναλάβει εκ νέου το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων προειδοποιούν ότι οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να ενταθούν. Ο βετεράνος του πολέμου Ντμίτρο Κοζιατίνσκι κάλεσε τους πολίτες να προχωρήσουν σε γενική και επ' αόριστον διαμαρτυρία, εάν έως τις 24 Ιουλίου δεν υπάρξουν εξελίξεις με την απομάκρυνση του Σίρσκι και την επιστροφή του Φέντοροφ στο υπουργείο Άμυνας.