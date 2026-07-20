Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών στην Ιταλία γύρω από τον θάνατο 34χρονου κατά τη σύλληψή του από στην αστυνομία.

Έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος ενός 34χρονου άνδρα στη Μπολόνια, μετά από αστυνομική επέμβαση για τη σύλληψή του.

Πρόκειται για τον Αμπντεραχίμ Φακίρ, άνδρα μαροκινής καταγωγής, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην πόλη, διατηρώντας μια μικρή επιχείρηση μετακομίσεων και καθαρισμού. Ο θάνατός του σημειώθηκε την Κυριακή (19/07), όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στη συνοικία Πιλάστρο, έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα που φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά και να είχε προκαλέσει ζημιές σε όχημα.

Η στιγμή της επέμβασης καταγράφηκε σε βίντεο από κάτοικο της περιοχής και η δημοσιοποίησή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Στα πλάνα φαίνεται ο 34χρονος να βρίσκεται πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος, ενώ δύο αστυνομικοί προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ίδιος ακούγεται να ζητά βοήθεια και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, πριν σταματήσει σταδιακά να κινείται.

{https://x.com/yabiladi_fr/status/2079195265735520331}

Οι εισαγγελικές αρχές της Μπολόνια έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει το υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών στους ερευνητές.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τα ιταλικά ΜΜΕ, οι αστυνομικοί κάλεσαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά την άφιξή τους στο σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνούσε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές αναφέρουν ότι αρχικά προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον άνδρα και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του, όταν εκείνος φέρεται να αντέδρασε.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε την οργή πολλών κατοίκων της Μπολόνια. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της συνοικίας Πιλάστρο, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επέμβαση. Κάποιοι από τους διαδηλωτές γονάτισαν με υψωμένες γροθιές, μια συμβολική κίνηση που έχει συνδεθεί με το κίνημα Black Lives Matter μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ το 2020.

{https://x.com/ymouled/status/2079190889281507529}

«Σκότωσαν τον αδελφό μου εν ψυχρώ, θέλω δικαιοσύνη», δήλωσε η αδελφή του θύματος, Χαντίτζα Φακίρ, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώθηκε στο κέντρο της Μπολόνια, με τη στήριξη του δημάρχου της πόλης Ματέο Λεπόρε, του συνδικάτου Cgil και άλλων αριστερών οργανώσεων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία. Κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποδοθούν ευθύνες, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί πρέπει να ελεγχθούν, αλλά παράλληλα δήλωσε ότι «έκαναν το καθήκον τους» ανταποκρινόμενοι σε αίτημα πολιτών που ζητούσαν βοήθεια.

Η έρευνα συνεχίζεται, με το βίντεο της επέμβασης και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων να αποτελούν βασικά στοιχεία για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα στη Μπολόνια.