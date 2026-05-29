Ένα έμπλαστρο που βρίσκεται υπό δοκιμή στο Στάνφορντ επιτρέπει στους γιατρούς να ανιχνεύουν προβλήματα ροής αίματος στον ομφάλιο λώρο και το έμβρυο σε πραγματικό χρόνο.

Στα περισσότερα νοσοκομεία του κόσμου, η παρακολούθηση μιας εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου εξακολουθεί να βασίζεται σε μια παράξενη τεχνολογική αντίφαση: ενώ η υπόλοιπη ιατρική μπαίνει στην εποχή του AI, των wearables και των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι γιατροί εξακολουθούν να παρακολουθούν το έμβρυο μέσα από αποσπασματικά «στιγμιότυπα» λίγων λεπτών. Ένα υπερηχογράφημα ή ένας καρδιοτοκογράφος που συχνά γίνονται χειροκίνητα, απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και πολλές φορές αποτυγχάνουν να καταγράψουν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στη μήτρα.

Τώρα, μια ομάδα ερευνητών από το Stanford Medicine, το UC San Diego και το Oxford University πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το μοντέλο ριζικά με ένα εργαλείο που ανέπτυξαν, το οποίο μοιάζει περισσότερο με wearable gadget επόμενης γενιάς παρά με παραδοσιακό ιατρικό εξοπλισμό.

Πρόκειται για ένα εύκαμπτο αυτοκόλλητο patch υπερήχων που κολλά στην κοιλιά της εγκύου και παρακολουθεί συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, τη ροή αίματος στον ομφάλιο λώρο και στο ίδιο το έμβρυο.

Η συσκευή παρουσιάστηκε στο Nature Biotechnology και ίσως αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην παρακολούθηση εμβρύου σε κυήσεις υψηλού κινδύνου εδώ και δεκαετίες. Όχι επειδή κάνει απλώς καλύτερο υπερηχογράφημα, αλλά επειδή μετατρέπει την εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε ένα πρόβλημα συνεχούς ροής δεδομένων αντί σποραδικών εξετάσεων.

Εύκαμπτο και προσαρμόσιμο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το έμπλαστρο είναι περίπου στο μέγεθος μιας παλάμης, εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο, σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται πάνω στην κοιλιά χωρίς να περιορίζει την κίνηση της εγκύου. Συνδέεται μέσω καλωδίου με υπολογιστή που επεξεργάζεται τα υπερηχογραφικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αν και οι ερευνητές ήδη αναπτύσσουν πλήρως ασύρματη έκδοση για χρήση στο σπίτι.

Ο βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση επιπλοκών όπως η υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου (IUGR), μια κατάσταση που επηρεάζει περίπου το 10% των κυήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το έμβρυο δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά επειδή δεν λαμβάνει αρκετό οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά μέσω του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, οι γιατροί αναγκάζονται πολλές φορές να προχωρήσουν σε πρόωρο τοκετό για να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και θάνατο.

Το πρόβλημα είναι ότι η λήψη αξιόπιστων δεδομένων σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα υπάρχοντα απεικονιστικά μηχανήματα προσφέρουν μόνο μικρά στιγμιότυπα της κατάστασης του εμβρύου και απαιτούν ειδικευμένους τεχνικούς, ραντεβού και συνεχείς επαναλήψεις. Ακόμη και σε νοσηλευόμενες εγκύους, οι γιατροί συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν ακριβή εικόνα τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο.

Η άλλη βασική μέθοδος παρακολούθησης, η καρδιοτοκογραφία, είναι συχνά ακόμα πιο χαοτική. Οι αισθητήρες χάνουν εύκολα το σήμα όταν το έμβρυο κινείται, παράγουν ψευδείς συναγερμούς και απαιτούν συνεχείς επανατοποθετήσεις. Για τις εγκύους υψηλού κινδύνου, αυτό μετατρέπεται σε καθημερινό ψυχολογικό στρες, όχι μόνο για τις ίδιες αλλά και για το ιατρικό προσωπικό που πρέπει διαρκώς να ελέγχει αν μια ξαφνική πτώση στον καρδιακό ρυθμό είναι πραγματική ή απλώς αποτέλεσμα κίνησης του εμβρύου.

Εκεί ακριβώς έρχεται το νέο εργαλείο σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η εγκυμοσύνη σε ένα συνεχώς παρακολουθούμενο βιολογικό σύστημα, σχεδόν όπως ένα smartwatch παρακολουθεί καρδιακούς παλμούς και ύπνο.

Το δύσκολο κομμάτι για τους ερευνητές ήταν ότι δεν προσπαθούσαν να μετρήσουν κάτι στην επιφάνεια του σώματος, όπως κάνουν τα περισσότερα wearables. Έπρεπε να καταγράψουν με ακρίβεια βιολογικά δεδομένα βαθιά μέσα στη μήτρα, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κινούνται τα πάντα ταυτόχρονα. Η μητέρα κινείται, το έμβρυο περιστρέφεται συνεχώς και ο ομφάλιος λώρος αιωρείται μέσα στο αμνιακό υγρό.

Σε ένα συμβατικό υπερηχογράφημα, ο τεχνικός διορθώνει χειροκίνητα τη θέση του αισθητήρα μέχρι να βρει σωστή εικόνα. Ένα wearable patch όμως δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Έτσι, οι ερευνητές στόχευσαν σε ένα συγκεκριμένο σημείο με σχετική «σταθερότητα», ακριβώς το σημείο όπου ο ομφάλιος λώρος συνδέεται με τον πλακούντα.

Από εκεί και πέρα ανέλαβε η υπολογιστική όραση. Η ομάδα ανέπτυξε αλγόριθμο τμηματοποίησης εικόνας που μπορεί να εντοπίζει και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το άκρο του ομφάλιου λώρου χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση της συσκευής, ακόμη κι όταν η έγκυος κινείται. Το σύστημα λειτουργεί ανεξάρτητα από τη θέση του πλακούντα και μπορεί να απεικονίσει και τα τρία βασικά αγγεία του ομφάλιου λώρου, δύο αρτηρίες και μία φλέβα.

Το patch δεν περιορίζεται μόνο στη μέτρηση ροής αίματος. Μπορεί επίσης να μετρά βασικές ανατομικές δομές του εμβρύου, όπως περίμετρο κεφαλής, κοιλιάς και μήκος μηριαίου οστού, στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση βάρους και ανάπτυξης.

Το εργαλείο «δουλεύει»

Για να επιβεβαιώσουν ότι η συσκευή λειτουργεί αξιόπιστα, οι ερευνητές τη δοκίμασαν σε 62 εγκύους και συνέκριναν τα αποτελέσματα με εκείνα των παραδοσιακών Doppler μηχανημάτων. Τα δεδομένα αποδείχθηκαν στατιστικά ισοδύναμα. Παράλληλα, η ομάδα έπρεπε να διασφαλίσει ότι το patch δεν εκθέτει το έμβρυο σε επικίνδυνα επίπεδα ακουστικής ή μηχανικής ενέργειας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συσκευή πληροί όλα τα όρια ασφαλείας του FDA και διεθνών οργανισμών υπερήχων.

Όμως η πιο εντυπωσιακή στιγμή της μελέτης ήταν αυτό που εντοπίστηκε σε μια πραγματική εγκυμοσύνη.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, μια συμμετέχουσα που βρισκόταν μόλις στην 28η εβδομάδα εγκυμοσύνης εμφάνισε αρχικά φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό εμβρύου. Όταν όμως οι ερευνητές κοίταξαν τη ροή αίματος στον ομφάλιο λώρο μέσω του patch, παρατήρησαν κάτι ανησυχητικό, μεγάλες και ασυνήθιστες διακυμάνσεις.

Ο Geonho Park, ένας από τους επικεφαλής ερευνητές, πίστεψε αρχικά ότι ίσως υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στη συσκευή. Μετά από αλλεπάλληλους ελέγχους όμως, τα δεδομένα συνέχιζαν να δείχνουν το ίδιο πράγμα. Οι γιατροί που εξέτασαν τα αποτελέσματα κατέληξαν ότι το έμβρυο πιθανότατα βρισκόταν σε κίνδυνο.

Οι επόμενες εξετάσεις επιβεβαίωσαν σοβαρή δυσλειτουργία του πλακούντα. Η γυναίκα παρακολουθήθηκε στενά και τέσσερις ημέρες αργότερα το μωρό γεννήθηκε με καισαρική. Νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών και τελικά τα πήγε καλά.

Αυτή η στιγμή λειτούργησε ως απόδειξη της ιδέας όχι μόνο για την ακρίβεια της τεχνολογίας αλλά και για το πού κατευθύνεται συνολικά η ιατρική. Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα πίσω από το φορετό έμπλαστρο του Στάνφορντ.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν ήδη ασύρματη έκδοση για οικιακή χρήση, καθώς και επέκταση της τεχνολογίας σε άλλες επιπλοκές κύησης, όπως συγγενείς καρδιοπάθειες και χρόνια υπέρταση. Αν πετύχει, το patch θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί αποφασίζουν πότε πρέπει να γεννηθεί ένα μωρό, όχι βασισμένοι σε αποσπασματικές εξετάσεις λίγων λεπτών, αλλά σε συνεχή δεδομένα από το ίδιο το σώμα.