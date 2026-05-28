Ο Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ για το ζήτημα του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, για το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ αναφορικά με το drone που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα, σύμφωνα με διπλωματικές.

Η ενημέρωση έγινε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Εκεί, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε για το θέμα του drone και με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, που είχε προσκληθεί από την Κυπριακή Προεδρία.

Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές.