Τέσσερα διαδοχικά τζακ ποτ έχουν σημειωθεί στις κληρώσεις του Τζόκερ.

Η δεύτερη κλήρωση του Τζόκερ για αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται σήμερα (28/5) και μοιράζει τουλάχιστον 1,1 εκατ. ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας, έπειτα από τέσσερα διαδοχικά τζακ ποτ.

Εξάλλου, πέρα από το μεγάλο έπαθλο, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: