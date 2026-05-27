Το ποσό των 2.000.000 ευρώ κληρώνει το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn απόψε.

Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου γίνεται κάθε Τετάρτη και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Την προηγούμενη Τετάρτη, στην 20η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 63125, σειρά η 10η και στοιχείο το Α. Ο τυχερός λαχνός είχε πωληθεί στις σειρές 10η και 9η και ο πρώτος λαχνός κέρδισε 250.000 ευρώ ενώ ο τρίτος 25.000 ευρώ. Υπήρξε μερικό τζάκποτ άρα τα κέρδη της σημερινής κλήρωσης ανέρχονται στα 2.000.000 ευρώ.

Οι λαχνοί με τον αριθμό 63125 σε όλες τις σειρές εκτός 1ης, 9ης και 10ης και στοιχεία Α - Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ και ο αριθμός 23022 σε όλες τις σειρές κέρδισε από 5.000 ευρώ. Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 5882, 10099, 13248, 30169, 38938, 55065, 57849, 73817 και 78995.

Επίσης, 100 αριθμοί κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κέρδισαν όσοι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5 , 7 και 9 ενώ από 5 ευρώ κέρδισαν όσοι λήγουν σε ζυγό αριθμό δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.