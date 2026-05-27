Η σορός που βρέθηκε στη Λευκάδα, στο Πόρτο Κατσίκι, ανήκει σε άνδρα περίπου 60 ετών.

Ανησυχία προκλήθηκε στη Λευκάδα, αφού σήμερα το πρωί (27/5/2026) εντοπίστηκε σορός 60χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, στην πιο πολυσύχναστη παραλία του νησιού.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, η σορός που βρέθηκε στη Λευκάδα, στο Πόρτο Κατσίκι, ανήκει σε άνδρα περίπου 60 ετών και εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτοί αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ και η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας.

Ο άνδρας φαίνεται να ήτα ντυμένος αλλά δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Οι Λιμενικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εξετάζουν κάθε εκδοχή ακόμη και αυτή της αυτοχειρίας.

Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως τόσο στην αιτία θανάτου όσο και στην ταυτοποίηση του άνδρα.