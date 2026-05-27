Όταν τις «μεταρρυθμίσεις» και τον «εκσυγχρονιστικό οίστρο» της κυβέρνησης αποδομούν προσωπικότητες της παράταξης της, τα λόγια περιττεύουν σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση .

Επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, σχετικά με το νέο εκλογικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος υποστηρίζει ότι όταν ακόμη και προσωπικότητες που προέρχονται από την ίδια την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν ανοιχτά τις κυβερνητικές επιλογές, τότε «τα λόγια περιττεύουν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ανέφερε σε εκδήλωση της ΚΕΔΕ ότι «δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των Δήμων ή την πλειοψηφία των Περιφερειών» σχετικά με το νέο εκλογικό σύστημα, που εισηγείται το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ λάβρος ήταν και για τις «ειλικρινείς» προθέσεις του Πρωθυπουργού στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.»

Για να επισημανθεί ότι «Όταν ξεκινάς μια αναθεώρηση το 2019 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και καταλήγεις να εκλέγεται Πρόεδρος με μια συγκυριακή, ευκαιριακή και μονοκομματική πλειοψηφία, σήμερα, πώς να υπάρξει εμπιστοσύνη; Αν δώσει κανείς σήμερα 180 ψήφους, τι εμποδίζει την πλειοψηφία να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε την άλλη φορά;» αναρωτήθηκε ο κ. Παυλόπουλος καταρρίπτοντας όλο το κυβερνητικό αφήγημα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μεταρρυθμιστικά ξέπνοη και υπεύθυνη για την αποδυνάμωση των θεσμών. Σπατάλησε τις ευκαιρίες για τη χώρα και το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε –όπως ομολογούν άπαντες- ένα διευθυντήριο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών. Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη.»