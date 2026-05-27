Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε σήμερα στον σταθμό Μετρό Αμπελοκήπων, έπειτα από αναφορά για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 14:20 για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού και στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, ο καπνός εμφανίστηκε σε εξωτερική κυλιόμενη σκάλα προς την έξοδο της οδού Σούτσου, με αποτέλεσμα αυτή να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν επηρέασε τη λειτουργία του Μετρό με τα δρομολόγια να διεξάγονται κανονικά.