Το τραγικό συμβάν έγινε στο 80ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στον κόμβο Κουβαρά.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/05) στην Ιόνια Οδό, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 74χρονος να χάσει τη ζωή του και τον τραυματισμό μίας 64χρονης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 21:20 στο 80ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον κόμβο Κουβαρά, όταν νταλίκα προσέκρουσε σε προπορευόμενο ΙΧ επιβατικό που μόλις είχε προσπεράσει το σημείο της εξόδου του αυτοκινητόδρομου προς Αγρίνιο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δυο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Σύμφωνα με το agrinionews.gr ο 74χρονος οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή ενώ η 64χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και αστυνομία να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των τραυματιών.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: agrinionews.gr