Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για ένα νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο θα μπορούσε να επαναφέρει τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία παρέμβαση για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%, διαμήνυσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές κρατικού χρέους, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές νομισματικές αρχές παραμένουν προσηλωμένες στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν ενισχυθεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στις ενεργειακές αγορές.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που συνδέεται με την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για ένα νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο θα μπορούσε να επαναφέρει τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει στο 1,9%, κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο τον Απρίλιο επιταχύνθηκε στο 3% από 2,6% τον Μάρτιο.

«Η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειαστεί ως ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο», δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προσθέτοντας ότι οι αγορές μπορούν να είναι βέβαιες για τη δέσμευση της Φρανκφούρτης στη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τις λεγόμενες «δευτερογενείς επιδράσεις» του ενεργειακού σοκ, δηλαδή τη διάχυση των αυξήσεων στις τιμές και στους μισθούς, κάτι που θα μπορούσε να παγιώσει υψηλότερο πληθωρισμό. «Οι πρώτες επιπτώσεις από την ενέργεια είναι ήδη ορατές, όμως είναι ευθύνη μας να αποτρέψουμε τις δευτερογενείς επιδράσεις», σημείωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενεργειακές αναταράξεις λόγω της εξάρτησής της από εισαγωγές ενέργειας. Οι τιμές καυσίμων και αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, οδηγώντας ορισμένες κυβερνήσεις σε παρεμβάσεις στήριξης και προκαλώντας ανησυχίες ακόμη και για ακυρώσεις πτήσεων κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, οι αγορές ομολόγων έχουν καταγράψει έντονη μεταβλητότητα μετά την έναρξη της κρίσης. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς έχει αυξηθεί κατά περίπου 32 μονάδες βάσης, ενώ ακόμη μεγαλύτερες κινήσεις έχουν σημειωθεί σε άλλες αγορές κρατικού χρέους της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν υψηλότερο πληθωρισμό και πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Ο Φρανσουά Βιλερουά εξήγησε ότι η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανέμεναν περισσότερα στοιχεία για τον δομικό πληθωρισμό, τις πληθωριστικές προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και την πορεία των μισθών.

Οι αγορές, πάντως, εμφανίζονται να προεξοφλούν πλέον νέα αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, με τους περισσότερους επενδυτές να αναμένουν συνολική αύξηση τουλάχιστον 50 μονάδων βάσης έως το τέλος του έτους.