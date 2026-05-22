Η ΕΚΤ διατήρησε στο 2% το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στην τελευταία συνεδρίαση της 30ής Απριλίου, ωστόσο αναγνώρισε ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν ενταθεί.

Έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις μιας νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζουν οικονομολόγοι και αναλυτές, προειδοποιώντας ότι η επιμονή στη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία και να αυξήσει τον κίνδυνο ύφεσης.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Χόλγκερ Σμίντινγκ, χαρακτήρισε ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ ως «μεγάλο λάθος», εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, καθώς οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης - Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία - δέχονται πιέσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Όπως υποστήριξε, τα τελευταία στοιχεία για τους δείκτες PMI καταδεικνύουν εξασθένηση της απασχόλησης και της ζήτησης, ενώ η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους λειτουργεί ήδη αποπληθωριστικά, περιορίζοντας την ανάγκη για επιθετική νομισματική σύσφιγξη.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να κάνει ένα μεγάλο λάθος», δήλωσε ο Σμίντινγκ στο CNBC, επισημαίνοντας ότι μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο θα μπορούσε να προσθέσει «περαιτέρω οικονομική δυσχέρεια» στην Ευρώπη. Όπως προειδοποίησε, εάν ακολουθήσουν επιπλέον αυξήσεις, η Ευρωζώνη ενδέχεται να οδηγηθεί σε ήπια ύφεση αντί για απλό περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023 και αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας. Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 86% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου.

Ανάλογες επιφυλάξεις διατύπωσε και η επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομικών επενδύσεων της Nuveen, Λόρα Κούπερ, η οποία εκτίμησε ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να προχωρήσει σε «προληπτικές» αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο καλοκαίρι, με βάση τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και όχι τα τρέχοντα στοιχεία.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν την επιβράδυνση της ανάπτυξης, σημειώνοντας πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι κεντρικές τράπεζες να απαντήσουν στον επίμονο πληθωρισμό που προέρχεται από την πλευρά της προσφοράς με αυστηρότερη πολιτική, σε μια περίοδο εξασθενημένης ζήτησης, δημιουργώντας προϋποθέσεις για βαθύτερη επιβράδυνση της οικονομίας στο μέλλον.