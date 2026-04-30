Παρά την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη, διατηρήθηκαν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Απριλίου, παρά την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της ανόδου των τιμών ενέργειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την Πέμπτη να κρατήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή του ότι, αν και η γενική εκτίμηση για τον πληθωρισμό παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, έχουν ενταθεί τόσο οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές όσο και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη. Η Τράπεζα επανέλαβε τη δέσμευσή της να διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Η Κριστίν Λαγκάρντ και οι συνεργάτες της αναγνώρισαν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και επιβαρύνοντας το οικονομικό κλίμα. Όπως σημειώνεται, η επίδραση στην οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση του ενεργειακού σοκ, καθώς και από τις έμμεσες επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Η ΕΚΤ προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επίδραση στον γενικό πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα δεδομένα, υιοθετώντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων για την πορεία των επιτοκίων.

Στις αγορές, το ευρώ κατέγραψε ήπια άνοδο έναντι του δολαρίου, διαπραγματευόμενο κοντά στα 1,17 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης υποχώρησαν ελαφρώς, με το γερμανικό δεκαετές να διαμορφώνεται στο 3,058%.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την ίδια ημέρα έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε στο 3% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τα διλήμματα για τη νομισματική πολιτική, καθώς οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι για τα επόμενα βήματα.

Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η συνεδρίαση του Ιουνίου θα είναι καθοριστική, με πιθανή αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένων των ενδείξεων επιβράδυνσης της οικονομίας και της υποχώρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.