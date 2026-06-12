Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ανατιμήσεων.

Ισχυρό σήμα για νέες πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία εκπέμπουν τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία κατέγραψε τον Απρίλιο του 2026 ετήσια αύξηση 18,4%, εξέλιξη που θεωρείται προάγγελος επιτάχυνσης του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, καθώς το αυξημένο κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών και της ενέργειας τείνει να μετακυλίεται σταδιακά στις τιμές παραγωγού και τελικά στον καταναλωτή.

Η άνοδος του δείκτη είναι ιδιαίτερα έντονη αν ληφθεί υπόψη ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί μείωση 6,3%, γεγονός που καταδεικνύει την απότομη μεταστροφή του κόστους των εισαγωγών. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ανατιμήσεων.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτίναξη του δείκτη διαδραμάτισαν οι εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,1%, έναντι πολύ ηπιότερης ανόδου 2,5% στις εισαγωγές από τις χώρες της Ευρωζώνης. Οι μεγαλύτερες πιέσεις προέρχονται από την ενέργεια, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει ετήσια αύξηση 65,3%, ενώ μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται και στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου και στην άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών λειτουργεί συχνά ως πρόδρομος δείκτης για τις μεταβολές του κόστους παραγωγής. Όταν οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με ακριβότερες εισαγωγές πρώτων υλών, καυσίμων και βιομηχανικών προϊόντων, μέρος του αυξημένου κόστους μεταφέρεται συνήθως στις τιμές των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και το συνολικό επίπεδο τιμών στην οικονομία.

Παρότι ο μέσος δείκτης του τελευταίου δωδεκαμήνου εξακολουθεί να εμφανίζει οριακή μείωση 0,2%, η απότομη επιτάχυνση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες ενισχύει τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αναζωπυρωθούν, ιδιαίτερα εάν διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα οι διεθνείς τιμές της ενέργειας και των βασικών εισαγόμενων προϊόντων.