Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των επιμέρους υλικών κατέγραψαν τα τούβλα, με άνοδο 10,2%.

Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των υλικών κατασκευής νέων κατοικιών τον Ιούνιο του 2026, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος της οικοδομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, όταν η αντίστοιχη ετήσια αύξηση ένα χρόνο νωρίτερα είχε διαμορφωθεί στο 2,9%. Σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,3%.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των επιμέρους υλικών κατέγραψαν τα τούβλα, με άνοδο 10,2%, ενώ ακολούθησαν οι χάλκινοι αγωγοί με 9,5%, η άμμος λατομείου με 6,6%, το έτοιμο σκυρόδεμα με 6,3% και οι πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος με 5,8%. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στα ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος κατά 4,9%, στα κουφώματα αλουμινίου κατά 4,8%, στους πλαστικούς και συνθετικούς σωλήνες κατά 4,6% και στο τσιμέντο κατά 4,1%.

Σε επίπεδο ευρύτερων ομάδων υλικών, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της τρίτης σελίδας της ανακοίνωσης, τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο παρουσίασαν τα τεχνητά πετρώδη υλικά με 8,6%, ενώ ακολούθησαν τα φυσικά πετρώδη υλικά με 6,4% και τα ηλεκτρολογικά υλικά με 5,9%.

Στη μηνιαία σύγκριση, οι μεγαλύτερες επιμέρους αυξήσεις εντοπίστηκαν στους πλαστικούς και συνθετικούς σωλήνες κατά 1,3% και στο έτοιμο σκυρόδεμα κατά 0,8%, ενώ σημαντική πτώση 6,6% σημείωσε το πετρέλαιο κίνησης (diesel).