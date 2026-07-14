Τον Ιούνιο η αγορά κινήθηκε ακόμη πιο δυναμικά, καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 29.730 αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας αύξηση 18,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Θετικό πρόσημο κατέγραψε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι ταξινομήσεις οχημάτων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τα καινούργια επιβατικά να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 146.288 αυτοκίνητα, έναντι 137.902 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,1%, ενώ οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 7,1%, φθάνοντας τις 90.115 μονάδες.

Στην κορυφή της αγοράς των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων βρέθηκε με σημαντική διαφορά η Toyota, η οποία πραγματοποίησε 13.170 πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο, διατηρώντας μερίδιο αγοράς 15,8% και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην ελληνική αγορά. Ακολούθησε η Peugeot με 6.731 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,1%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Suzuki με 5.504 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 6,6%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η παρουσία της Citroën, η οποία κατέγραψε 4.818 νέες ταξινομήσεις στο εξάμηνο, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε η Opel με 4.802 μονάδες. Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν η Hyundai με 4.580 πωλήσεις και η Dacia με 4.364, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική τους στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η Renault ολοκλήρωσε το εξάμηνο με 3.898 νέες ταξινομήσεις, η BMW με 3.807 και η Kia με 3.152, συμπληρώνοντας τη δεκάδα των πιο εμπορικών μαρκών.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η ενίσχυση αρκετών κινεζικών κατασκευαστών, με τη BYD να φτάνει τις 1.589 νέες ταξινομήσεις, ενώ οι μάρκες του ομίλου Chery εμφανίζουν ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση στην ελληνική αγορά. Η MG συνέχισε επίσης την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας 2.398 νέες ταξινομήσεις μέσω της MG Roewe, γεγονός που αναδεικνύει τη διεύρυνση της παρουσίας των νέων ασιατικών brands στην κατηγορία των επιβατικών αυτοκινήτων.

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Τον Ιούνιο η αγορά κινήθηκε ακόμη πιο δυναμικά, καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 29.730 αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας αύξηση 18,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 25,1%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά διατηρεί υψηλή δυναμική, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή τόσο για τα συμβατικά όσο και για τα νεότερης τεχνολογίας μοντέλα.